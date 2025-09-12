"Агресивний алкоголік": відомому російському актору загрожує 10 років тюрми (фото)

Відомий російський актор Яків Левда, який знімався у популярних серіалах "Склифосовський", "НДР" та "Поліцейський з Рубльовки", перебуває під домашнім арештом. Його підозрюють у фізичному насильстві над власною матір’ю.

Related video

27-річний артист опинився в центрі гучного скандалу після того, як у листопаді 2024 року вдарив свою матір — це призвело до серйозних травм.

За даними джерел, інцидент стався на тлі сімейної суперечки. Левда разом із сусідкою розпивав алкогольні напої. Мати зателефонувала йому, поскаржившись на проблеми з чоловіком. Актор приїхав до неї додому в нетверезому стані.

Спочатку розмова проходила спокійно, проте згодом переросла в гостру суперечку на сімейні теми. За словами потерпілої, син почав розкидати речі по квартирі, а потім вдарив її. Під час бійки на жінку впали двері, по яких стрибав Левда.

"Так, з мамою у нас стався конфлікт, я її вдарив — але не так, як все подають", — коментує ситуацію сам актор, намагаючись применшити серйозність інциденту.

Наслідки для потерпілої

Внаслідок нападу мати актора отримала множинні травми: перелами ребер, гематоми тазової ділянки, грудей та ока. Жінка змогла сховатися у сусідів та викликати поліцію.

Медична експертиза підтвердила у Левди діагноз алкоголізм. "Те, що я випиваю, пов'язано не з алкоголізмом, а з тим, що у мене творча криза: під домашнім арештом, зйомки зірвані, нових ролей немає. Мені важко", — пояснює актор свою поведінку.

Реакція оточення

Мешканці будинку, де проживає артист, характеризують його як агресивну особу з алкогольною залежністю.

"Сусіди артиста називали його агресивним алкоголіком, який постійно влаштовує скандали у дворі та чіпляється до людей", — повідомляють джерела.

Актора називають "агресивним алкоголіком" Фото: Facebook

Додаткові звинувачення стосуються жорстокого поводження з тваринами. Зоозахисники та сусіди стверджують, що через дії Левди загинули кілька собак, проте сам актор категорично заперечує ці звинувачення.

Судовий процес

На останньому засіданні Левда визнав свою провину та заявив, що після інциденту надавав матері фінансову та медичну допомогу. Адвокати представляють суду довідки, характеристики та грамоти на захист підзахисного.

Зараз артист чекає рішення суду і каже, що "готовий до будь-якого результату".

Мешканці будинку готують колективну скаргу та планують бути присутніми на судовому засіданні. Якову Левді загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

РФ "скасовували" артистів після "майже голої" вечірки Насті Івлєєвої. У підсумку майже всім зіркам, хто там з'явився, довелося перепрошувати, записувати ролики з покаянням і їздити на окуповані території України, щоб продемонструвати лояльність путінському режиму.

До переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, внесено російського актора Юрія Колокольнікова. Він серед іншого прославився зйомками у культовому серіалі "Гра престолів" та фільмі "Тенет" Крістофера Нолана.

Раніше ми також розповідали, як Захід вітає повернення російської культури.