13 сентября 2025 года: святого Корнилия — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя устраивать помолвку и выносить мусор после полудня.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Корнилия. Считается, что Корнилий стал первым язычником, принявшим христианство, а окрестил его святой Петр. Корнилий даже стал епископом по его указанию и прославился тем, что разрушил языческий храм в Скепсии. После этого многие язычники поверили во Христа.

Что нельзя делать 13 сентября:

гадать с зеркалом;

устраивать помолвку;

выносить мусор после полудня.

Народные приметы и поверья:

грачи улетели в теплые края — скоро похолодает;

пустился ливень – следующий год будет урожайным;

в луже видны пузыри — скоро похолодает.

День ангела празднуют:

Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Мирон.

Родились 13 сентября:

1660 год — Даниэль Дефо, английский писатель, известный как автор "Робинзона Крузо".

Также в этот день:

1776 год — основывают город Днепр;

1788 год — Нью-Йорк становится столицей США;

1902 год — в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого используют отпечатки его пальцев с места преступления;

1960 год — президент США Дуайт Эйзенхауэр подписывает указ об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне;

1965 год — В США выходит сингл группы Битлз "Yesterday".

