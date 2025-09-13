13 сентября 2025 года: святого Корнилия — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя устраивать помолвку и выносить мусор после полудня.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого Корнилия. Считается, что Корнилий стал первым язычником, принявшим христианство, а окрестил его святой Петр. Корнилий даже стал епископом по его указанию и прославился тем, что разрушил языческий храм в Скепсии. После этого многие язычники поверили во Христа.
Что нельзя делать 13 сентября:
- гадать с зеркалом;
- устраивать помолвку;
- выносить мусор после полудня.
Народные приметы и поверья:
- грачи улетели в теплые края — скоро похолодает;
- пустился ливень – следующий год будет урожайным;
- в луже видны пузыри — скоро похолодает.
День ангела празднуют:
Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Мирон.
Родились 13 сентября:
1660 год — Даниэль Дефо, английский писатель, известный как автор "Робинзона Крузо".
Также в этот день:
1776 год — основывают город Днепр;
1788 год — Нью-Йорк становится столицей США;
1902 год — в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого используют отпечатки его пальцев с места преступления;
1960 год — президент США Дуайт Эйзенхауэр подписывает указ об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне;
1965 год — В США выходит сингл группы Битлз "Yesterday".
Также Фокус писал календарь церковных праздников на сентябрь 2025 года.