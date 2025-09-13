13 вересня 2025 року: святого Корнилія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна влаштовувати заручини і виносити сміття після полудня.

Related video

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Корнилія. Вважається, що Корнилій став першим язичником, який прийняв християнство, а охрестив його святий Петро. Корнилій навіть став єпископом за його вказівкою і прославився тим, що зруйнував язичницький храм у Скепсії. Після цього багато язичників повірили в Христа.

Що не можна робити 13 вересня:

ворожити з дзеркалом;

влаштовувати заручини;

виносити сміття після полудня.

Народні прикмети та повір'я:

граки полетіли в теплі краї — скоро похолодає;

пустилася злива — наступний рік буде врожайним;

у калюжі видно бульбашки — скоро похолодає.

День ангела святкують:

Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Мирон.

Народилися 13 вересня:

1660 рік — Даніель Дефо, англійський письменник, відомий як автор "Робінзона Крузо".

Також цього дня:

1776 рік — засновують місто Дніпро;

1788 рік — Нью-Йорк стає столицею США;

1902 рік — у Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого використовують відбитки його пальців з місця злочину;

1960 рік — президент США Дуайт Ейзенхауер підписує указ про встановлення пам'ятника Тарасу Шевченку у Вашингтоні;

1965 рік — У США виходить сингл гурту Бітлз "Yesterday".

Також Фокус писав календар церковних свят на вересень 2025 року.