13 вересня 2025 року: святого Корнилія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна влаштовувати заручини і виносити сміття після полудня.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Корнилія. Вважається, що Корнилій став першим язичником, який прийняв християнство, а охрестив його святий Петро. Корнилій навіть став єпископом за його вказівкою і прославився тим, що зруйнував язичницький храм у Скепсії. Після цього багато язичників повірили в Христа.
Що не можна робити 13 вересня:
- ворожити з дзеркалом;
- влаштовувати заручини;
- виносити сміття після полудня.
Народні прикмети та повір'я:
- граки полетіли в теплі краї — скоро похолодає;
- пустилася злива — наступний рік буде врожайним;
- у калюжі видно бульбашки — скоро похолодає.
День ангела святкують:
Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Мирон.
Народилися 13 вересня:
1660 рік — Даніель Дефо, англійський письменник, відомий як автор "Робінзона Крузо".
Також цього дня:
1776 рік — засновують місто Дніпро;
1788 рік — Нью-Йорк стає столицею США;
1902 рік — у Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого використовують відбитки його пальців з місця злочину;
1960 рік — президент США Дуайт Ейзенхауер підписує указ про встановлення пам'ятника Тарасу Шевченку у Вашингтоні;
1965 рік — У США виходить сингл гурту Бітлз "Yesterday".
