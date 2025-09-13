Известная телеведущая должна снести мини "Аббатство Даунтон" по решению суда: в чем причина (видео)

Британская телеведущая и эксперт по недвижимости Сара Бини получила предписание о демонтаже роскошного поместья стоимостью около 3 млн фунтов (167,5 млн грн). Местные жители уже успели прозвать усадьбу звезды как "мини Аббатство Даунтон".

Само здание возведено без надлежащих согласований, а теперь владелице грозит принудительный снос, сообщает британский таблоид The Sun.

Госпожа Бини купила сельскую усадьбу в селе Стоуни-Сток (графство Сомерсет) в 2018 году, но сначала она получила разрешение только на снос старого дома 1970-х годов и строительство нового семикомнатного особняка. Через четыре года после этого телеведущая расширила проект и достроила часть помещения, не дождавшись дополнительного разрешения, а потом уже подала документы задним числом.

Местные власти не поддержали эти изменения и отклонили апелляцию в марте, несмотря на то что команда Бини подготовила для защиты 125-страничное обоснование. Сейчас действует официальное предписание на снос здания, а представители местного совета со строителями планируют выехать на объект вместе со специалистами по контролю строительства и экологами, чтобы принять дальнейшие шаги в конце сентября или в начале октября.

Местный житель Кевин Флинт рассказал журналистам, что такое решение вызвало "много недовольства в деревне" Чарлтон-Масгроу, где выступают против всех работ, осуществленных без согласования. Местных беспокоит тот факт, что в старом доме жили летучие мыши, для которых требовали создать новое место жительства.

"Ей разрешили построить новый дом при условии сноса старого, а она просто расширила и отремонтировала то, что должно было быть разрушено. Создается впечатление, что она может делать все, что захочет, но так не будет", — говорит мистер Флинт.

СМИ указывают, что госпожа Бини не впервые оказывается в конфликтах относительно изменений в планировании зданий и архитектуры. Так, в ее шоу Sarah's New Life in the Country показывали, как она обустраивает усадьбу — возводит сказочный домик на дереве в стиле "Джеймса Бонда", соломенный лодочный дом и теплицу без официальных разрешений.

В прошлом году она также была вынуждена отказаться от планов превратить два сарая в четыре жилых дома после многочисленных жалоб жителей. Люди упрекали, что Бини "пренебрегает" правилами и даже игнорирует предписание о сносе самовольно насыпанных земляных валов.

Журналисты обратились к представителям медийщицы прокомментировать решение суда. На время публикации материала они не откликнулись на просьбу СМИ о комментарии.

