Відома телеведуча має знести міні "Абатство Даунтон" за рішенням суду: в чому причина (відео)

Британська телеведуча та експертка з нерухомості Сара Біні отримала припис про демонтаж розкішного маєтку вартістю близько 3 млн фунтів (167,5 млн грн). Місцеві жителі вже встигли прозвати обійстя зірки як "міні Абатство Даунтон".

Саму будівлю зведено без належних погоджень, а тепер власниці загрожує примусовий знос, повідомляє британський таблоїд The Sun.

Пані Біні купила сільську садибу в селі Стоуні-Сток (графство Сомерсет) у 2018 році, та спершу вона отримала дозвіл лише на знесення старого будинку 1970-х років і спорудження нового семикімнатного особняка. Через чотири роки після цього телеведуча розширила проєкт і добудувала частину помешкання, не дочекавшись додаткового дозволу, а потім уже подала документи заднім числом.

Місцева влада не підтримала ці зміни й відхилила апеляцію в березні, попри те що команда Біні підготувала для захисту 125-сторінкове обґрунтування. Наразі діє офіційне приписання на знесення будівлі., а представники місцевої ради з будівельниками планують виїхати на об’єкт разом із фахівцями з контролю будівництва та екологами, аби ухвалити подальші кроки наприкінці вересня або на початку жовтня.

Місцевий житель Кевін Флінт розповів журналістам, що таке рішення викликало "багато невдоволення в селі" Чарлтон-Масґроу, де виступають проти всіх робіт, здійснених без погодження. Місцевих турбує той факт, що у старому будинку мешкали кажани, для яких вимагали створити нове місце проживання.

"Їй дозволили звести новий будинок за умови знесення старого, а вона просто розширила й відремонтувала те, що мало бути зруйновано. Складається враження, що вона може робити все, що заманеться, але так не буде", — каже містер Флінт.

ЗМІ вказують, що пані Біні не вперше опиняється у конфліктах щодо змін у плануванні будівель та архітектури. Так, у її шоу Sarah’s New Life in the Country показували, як вона облаштовує садибу — зводить казковий будиночок на дереві в стилі "Джеймса Бонда", солом’яний човновий будинок і теплицю без офіційних дозволів.

Минулого року вона також була змушена відмовитися від планів перетворити два сараї на чотири житлові будинки після численних скарг мешканців. Люди дорікали, що Біні "зневажає" правила і навіть ігнорує припис про знесення самовільно насипаних земляних валів.

Журналісти звернулися до представників медійниці прокоментувати рішення суду. На час публікації матеріалу вони не відгукнулися на прохання ЗМІ про коментар.

