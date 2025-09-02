Тут кипіло життя: блогерка показала, що лишилося від покинутого маєтку за мільйони (фото)

Британська блогерка під ніком @Shell_ExploresUK відома в мережі дослідженням покинутих будинків, та нещодавно вона потрапила до покинутого маєтку вартістю в 3,5 млн фунтів (194 млн грн). Кадри обійстя сталивірусними та зацікавили мережу.

Related video

За словами блогерки, колись цей маєток належав нафтовому інвестору та власнику кількох багатомільйонних компаній з іменем Боб, йдеться в пості британки в Tiktok.

Сам маєток розташований на території приватного маєткового комплексу на околиці Лондона. На відео та фото з розслідування видно простору садибу, більша частина якої прихована густою зеленню.

Усередині блогерка пройшлася коридорами, заглянула у вітальню, кухню, спальні та інші кімнати. Подекуди житло збереглося майже у первісному вигляді, хоча в окремих кімнатах — обвалилася стеля та помітні сліди занедбаності.

Покинутий маєток нафтомагната Фото: TikTok Покинутий маєток нафтомагната Фото: TikTok

Серед речей, що залишилися, вона натрапила на запаси їжі та напоїв із терміном придатності 2013–2014 років, а також чорний Jaguar, припаркований у гаражі. Та найбільший шок у дослідниці викликала величезна кількість сімейних фотографій, які так і залишилися у будинку.

Як зазначає авторка, Боб проживав тут разом із партнеркою та донькою, однак після розриву стосунків у 2014 році перебрався до іншої лондонської резиденції, залишивши не лише Jaguar і BMW, а й більшість особистих речей. Серед них — фото з донькою на каміні та дитячий рукописний запис у рамці.

"Можливо, у цьому будинку для нього занадто багато спогадів, аби знову сюди повертатися і продавати. А може, він просто залишив його як інвестицію", — припускає дослідниця.

Покинуте майно в маєтку Боба Фото: TikTok

Попри часткову занедбаність, більшість кімнат виглядають доволі доглянуто. Усередині залишилися книги, плакати, зубна щітка у ванній, куртка з логотипом BP North Sea, а також колекція пляшок з написами "BP North Sea Oil" та "Dammam No. 7 Light Crude Oil Saudi Arabia".

Що кажуть в мережі

У коментарях до посту блогерки, користувачі висловили жаль від побаченого. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"А ви впевнені, що він покинутий? Бо в мене вдома виглядає так само щодня";

"Не розумію, як можна було залишити світлини та особисті речі? Шокований";

"Це неймовірно. Я б теж із задоволенням туди потрапив. Дуже цікаве місце для дослідження";

"Чого тільки під Лондоном не буває".

Раніше Фокус повідомляв, що блогери залізли в занедбаний маєток, що пустує багато років. Водночас його продовжує охороняти приватна фірма, ворота міцно замкнені, а туристи і місцеві жителі досі не знають, хто його власник.

Згодом стало відомо, як одна британка знайшла покинуті будівлі. Після вивчення місцини дівчина зрозуміла, що це місце слугувало для потреб Королівської армії Великої Британії.