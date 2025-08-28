Британка наткнулася на моторошні покинуті будівлі: їх призначення спантеличило мережу (фото)

Британка Хлої відома як сталкерка під ніком @chloeurbex відвідала один покинутий моторошний комплекс. Після вивчення місцини дівчина зрозуміла, що це місце слугувало для потреб Королівської армії Великої Британії.

Дівчина припускає, що колись тут перебував один з особливих підрозділів місцевої армії, йдеться в пості дослідниці в Instagram.

23 річна британка відома в соцмережах як сталкерка, яка досліджує низку занедбаних лікарень, музеїв жахів та покинутих автотреків. Але її остання знахідка, зроблена кілька тижнів тому в Лондоні, виявилася особливою.

Моротше покинуте місце поблизу Лондона Фото: Instagram Тут не живуть понад 50 років Фото: Instagram

"Це місце покинули 50 років тому, бо будівля вважалася недостатньо сучасною. Тоді вони збудували інші, за кілька миль звідси, а ці просто залишили розсипатися. Там було дійсно моторошно. Суцільна темрява", — розповіла Хлої виданню What’s The Jam.

Блогерка згадує, що коридори весь час скрипіли, а саме дослідження було атмосферним. Водночас під час свого візиту зрозуміла, що це були модульні казарми для військових одного з підрозділів Королівської армії.

Решки казарм британської армії Фото: Instagram Наразі локація виглядає моторошною Фото: Instagram

На її фото видно стелю й стіни з облущеною фарбою, розбиті вікна, зруйновані сходи та занедбані комори. Вона також натрапила на ключі, електрощитки, великі червоні кнопки, туалети, старі таблички — серед них і таку з написом: "Тихо, будь ласка, нічна зміна відпочиває".

Реакція соцмереж

У коментарях до посту дівчини, користувачі визнали, що ця локація виглядає моторошно та таємниче. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Бачити порожні, занедбані будівлі армії — це абсолютно неприйнятно. Їх треба використовувати повторно";

"Хрустіло певне сильно все там";.

"Цікава місцина";

"Наче будівля з 1970-хх років. Непогано ще збереглася";

"Час не пошкодував, все доволі облупленим стоїть".

