Британка наткнулась на жуткие заброшенные здания: их назначение озадачило сеть (фото)

Британка Хлои известная как сталкерка под ником @chloeurbex посетила один заброшенный жуткий комплекс. После изучения местности девушка поняла, что это место служило для нужд Королевской армии Великобритании.

Девушка предполагает, что когда-то здесь находилось одно из особых подразделений местной армии, говорится в посте исследовательницы в Instagram.

23-летняя британка известна в соцсетях как сталкерша, которая исследует ряд заброшенных больниц, музеев ужасов и заброшенных автотреков. Но ее последняя находка, сделанная несколько недель назад в Лондоне, оказалась особенной.

Морозное заброшенное место вблизи Лондона Фото: Instagram Здесь не живут более 50 лет Фото: Instagram

"Это место покинули 50 лет назад, потому что здание считалось недостаточно современным. Тогда они построили другие, в нескольких милях отсюда, а эти просто оставили рассыпаться. Там было действительно жутко. Сплошная темнота", — рассказала Хлои изданию What's The Jam.

Блогер вспоминает, что коридоры все время скрипели, а само исследование было атмосферным. В то же время во время своего визита поняла, что это были модульные казармы для военных одного из подразделений Королевской армии.

Решки казарм британской армии Фото: Instagram Сейчас локация выглядит жуткой Фото: Instagram

На ее фото видно потолок и стены с облупившейся краской, разбитые окна, разрушенные лестницы и заброшенные кладовые. Она также наткнулась на ключи, электрощитки, большие красные кнопки, туалеты, старые таблички — среди них и такую с надписью: "Тихо, пожалуйста, ночная смена отдыхает".

Реакция соцсетей

В комментариях к посту девушки, пользователи признали, что эта локация выглядит жутко и таинственно. Больше всего юзерам понравились такие реплики:

"Видеть пустые, заброшенные здания армии — это абсолютно неприемлемо. Их надо использовать повторно";

"Хрустело определенно сильно все там";.

"Интересное место";

"Как будто здание из 1970-хх годов. Неплохо еще сохранилось";

"Время не пожалел, все довольно облупленным стоит".

Впоследствии стало известно, что блогеры залезли в заброшенный особняк, пустующий много лет. При этом его продолжает охранять частная фирма, а ворота крепко заперты.