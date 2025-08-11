Тайна особняка за 3 миллиона: блогеры забрались в заброшенное имение, которое пустует много лет

Жуткий особняк с домиком на дереве много лет разрушается в британском Бристоле. Но при этом его продолжает охранять частная фирма, а ворота крепко заперты. Туристы и местные жители до сих пор не знают, кто его владелец.

Припаркованный снаружи автомобиль, домик на дереве, соединенный веревочным мостом, и разбросанные документы, удостоверяющие личность, на комоде в спальне — тайна, окутывающая заброшенный особняк в Бристоле, годами озадачивала интернет-сыщиков, пишет Daily Mail.

Заброшенный особняк брошен уже много лет, но до сих пор охраняется

Жуткий дом застыл во времени, повсюду разбросана косметика и одежда, как будто владелец внезапно сбежал в последний момент.

Многие предполагают, что последним известным обитателем этого поместья за 3 млн фунтов стерлингов был бизнес-магнат, который однажды ночью уехал в Саудовскую Аравию и не вернулся, но на самом деле никто не знает, правда ли это.

Дом заброшен и медленно разрушается Фото: Скриншот

Объект недвижимости стоимостью 3,3 миллиона фунтов стерлингов под названием Rayne Thatch недавно стал вирусным после того, как в него проникли исследователи с YouTube и потом показали видеоролик о том, что им удалось увидеть. В заброшенном доме они обнаружили птичьи чучела, антикварную мебель, серебряную посуду и предметы искусства. Выглядит все так, будто хозяева просто исчезли, даже не собрав вещи.

На кроватях осталось постельное белье, а в шкафах - личные вещи Фото: Скриншот

Шкафы забиты одеждой, в ящиках остались документы и семейные фото, а на туалетном столике — коллекция дорогих духов.

Соседи говорят, что до пандемии дом был обитаем Фото: Скриншот

В течение 48 часов после публикации видеоролика предполагаемые управляющие недвижимостью собрали вокруг дома группу охраны.

Соседи утверждают, что теперь дом круглосуточно охраняется собаками, потому что теперь туда попасть невозможно.

Несмотря на это, где теперь находится владелец дома и кто он такой вообще - остается загадкой для местных жителей.

Дом заброшен много лет Фото: Скриншот

Джилл Уиллис, 53-летний диетолог, проживающая напротив таинственного дома, сказала, что особняк-призрак ее не беспокоит, но беспокоят туристы и подростки, которые теперь слоняются возле, пытаясь попасть внутрь.

Известно, что таинственный заброшенный дом находится в руинах, а богато украшенный веревочный мост к домику на дереве находится на грани обрушения, как и соломенная крыша в традиционном английском стиле.

Но при этом все еще видно, что территория собственности была тщательно благоустроена и является совершенно уникальной. Там есть грот и заросший пруд, а также заросли бамбука и домик на дереве.

В имении есть домик на дереве Фото: Скриншот

Соседи говорят, что до пандемии коронавируса особняк был обитаем.

"До COVID-19 там определенно были люди. Я однажды видел, как они устраивали барбекю, а в пруду у них на улице плавали лебеди. Я всегда заглядывал за стену — там такое красивое место, там есть домик на дереве. Это просто потрясающе", — рассказал Дирк Велдхейс, живущий по соседству.

Марк, сосед-пенсионер, живущий в этом районе уже 25 лет, отметил, что хозяйку дома звали Рэйн Тэтч и она с мужем были "прекрасной парой" с Ближнего Востока.

Старинная китайская кровать стоит в особняке Фото: Скриншот

"Не знаю, были ли они арендаторами, были ли они владельцами этого дома. Полагаю, они были арендаторами", - отметил он.

Сейчас сад полностью зарос, а охранники заявили, что ничего не знают о владельцах. Они сказали, что им запрещено входить в дом.

