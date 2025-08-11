Таємниця особняка за 3 мільйони: блогери залізли в занедбаний маєток, що пустує багато років

Моторошний особняк із будиночком на дереві багато років руйнується в британському Брістолі. Але водночас його продовжує охороняти приватна фірма, а ворота міцно замкнені. Туристи і місцеві жителі досі не знають, хто його власник.

Припаркований зовні автомобіль, будиночок на дереві, з'єднаний мотузковим мостом, і розкидані документи, що засвідчують особу, на комоді в спальні — таємниця, що огортає занедбаний маєток у Брістолі, роками спантеличувала інтернет-розшуковиків, пише Daily Mail.

Особняк покинутий уже багато років, але досі охороняється

Моторошний будинок застиг у часі, всюди розкидано косметику та одяг, ніби власник раптово втік в останню мить.

Багато хто припускає, що останнім відомим мешканцем цього маєтку за 3 млн фунтів стерлінгів був бізнес-магнат, який однієї ночі поїхав до Саудівської Аравії і не повернувся, але насправді ніхто не знає, чи правда це.

Будинок занедбаний і повільно руйнується Фото: Скриншот

Об'єкт нерухомості вартістю 3,3 мільйона фунтів стерлінгів під назвою Rayne Thatch нещодавно став вірусним після того, як у нього проникли дослідники з YouTube і потім показали відеоролик про те, що їм вдалося побачити. У покинутому будинку вони виявили пташині опудала, антикварні меблі, срібний посуд і предмети мистецтва. Виглядає все так, ніби господарі просто зникли, навіть не зібравши речі.

На ліжках залишилася постільна білизна, а в шафах — особисті речі Фото: Скриншот

Шафи забиті одягом, у шухлядах залишилися документи і сімейні фото, а на туалетному столику — колекція дорогих парфумів.

Сусіди кажуть, що до пандемії будинок був населений Фото: Скриншот

Протягом 48 годин після публікації відеоролика ймовірні управителі нерухомістю зібрали навколо будинку групу охорони.

Сусіди стверджують, що тепер будинок цілодобово охороняється собаками, бо тепер туди потрапити неможливо.

Попри це, де тепер перебуває власник будинку і хто він такий взагалі — залишається загадкою для місцевих жителів.

Будинок занедбаний багато років Фото: Скриншот

Джилл Вілліс, 53-річна дієтологиня, яка проживає навпроти таємничого будинку, сказала, що особняк-привид її не турбує, але турбують туристи і підлітки, які тепер тиняються біля нього, намагаючись потрапити всередину.

Відомо, що таємничий покинутий будинок перебуває в руїнах, а багато прикрашений мотузковий міст до будиночка на дереві перебуває на межі обвалення, як і солом'яний дах у традиційному англійському стилі.

Але водночас все ще видно, що територія власності була ретельно упорядкована і є абсолютно унікальною. Там є грот і зарослий ставок, а також зарості бамбука і будиночок на дереві.

У маєтку є будиночок на дереві Фото: Скриншот

Сусіди кажуть, що до пандемії коронавірусу особняк був населеним.

"До COVID-19 там точно були люди. Я одного разу бачив, як вони влаштовували барбекю, а у ставку в них на вулиці плавали лебеді. Я завжди заглядав за стіну — там таке гарне місце, там є будиночок на дереві. Це просто разюче", — розповів Дірк Велдхейс, який живе по сусідству.

Марк, сусід-пенсіонер, який живе в цьому районі вже 25 років, зазначив, що господиню будинку звали Рейн Тетч і вона з чоловіком були "прекрасною парою" з Близького Сходу.

Старовинне китайське ліжко стоїть в особняку Фото: Скриншот

"Не знаю, чи були вони орендарями, чи були вони власниками цього будинку. Вважаю, вони були орендарями", — зазначив він.

Зараз сад повністю заріс, а охоронці заявили, що нічого не знають про власників. Вони сказали, що їм заборонено входити в будинок.

