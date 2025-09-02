Здесь кипела жизнь: блогерша показала, что осталось от заброшенного имения за миллионы (фото)

Британская блогерша под ником @Shell_ExploresUK известна в сети исследованием заброшенных домов, и недавно она попала в заброшенное имение стоимостью в 3,5 млн фунтов (194 млн грн). Кадры усадьбы стали сталивурусными и заинтересовали сеть.

По словам блогера, когда-то это имение принадлежало нефтяному инвестору и владельцу нескольких многомиллионных компаний с именем Боб, говорится в посте британки в Tiktok.

Само имение расположено на территории частного помещичьего комплекса на окраине Лондона. На видео и фото с расследования видно просторную усадьбу, большая часть которой скрыта густой зеленью.

Внутри блогерша прошлась по коридорам, заглянула в гостиную, кухню, спальни и другие комнаты. Кое-где жилье сохранилось почти в первоначальном виде, хотя в отдельных комнатах — обвалился потолок и заметны следы запущенности.

Заброшенное поместье нефтемагната Фото: TikTok Заброшенное поместье нефтемагната Фото: TikTok

Среди оставшихся вещей она наткнулась на запасы еды и напитков со сроком годности 2013-2014 годов, а также черный Jaguar, припаркованный в гараже. Но наибольший шок у исследовательницы вызвало огромное количество семейных фотографий, которые так и остались в доме.

Как отмечает автор, Боб проживал здесь вместе с партнершей и дочерью, однако после разрыва отношений в 2014 году перебрался в другую лондонскую резиденцию, оставив не только Jaguar и BMW, но и большинство личных вещей. Среди них — фото с дочерью на камине и детская рукописная запись в рамке.

"Возможно, в этом доме для него слишком много воспоминаний, чтобы снова сюда возвращаться и продавать. А может, он просто оставил его как инвестицию", — предполагает исследовательница.

Брошенное имущество в поместье Боба Фото: TikTok

Несмотря на частичную запущенность, большинство комнат выглядят довольно ухоженно. Внутри остались книги, плакаты, зубная щетка в ванной, куртка с логотипом BP North Sea, а также коллекция бутылок с надписями "BP North Sea Oil" и "Dammam No. 7 Light Crude Oil Saudi Arabia".

Что говорят в сети

В комментариях к посту блогера, пользователи выразили сожаление от увиденного. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"А вы уверены, что он брошен? Потому что у меня дома выглядит так же каждый день";

"Не понимаю, как можно было оставить фотографии и личные вещи? Шокирован";

"Это невероятно. Я бы тоже с удовольствием туда попал. Очень интересное место для исследования";

"Чего только под Лондоном не бывает".

