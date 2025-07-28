Джонні Депп "закохався" в село і проміняв Голлівуд на тиху місцину (фото)

Голлівудський актор Джонні Депп обрав сільську Англію замість Голлівуду. Він прагне насолоджуватися спокійнішим життям після бурхливих п'яти років скандального розлучення з колишньою дружиною Ембер Герд.

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Зірка "Піратів Карибського моря" орендує історичний заміський особняк у самому серці сільської місцевості Східного Сассексу, повідомляє Daily Mail.

62-річного Деппа помітили місцеві жителі, коли він насолоджувався прогулянками навколо свого маєтку та ходив головною вулицею у Вадгерсті, містечку неподалік від маєтку. Вважається, що Джонні "закохався" в цей район, коли відвідав свого друга-рок-зірку Джеффа Бека, який був поруч з актором протягом усієї його боротьби з Ембер Герд.

Місцеве джерело підтвердило: "Пан Депп добре знає цей район, і йому тут подобається, це гарний і дуже тихий будинок".

Історична десятикімнатна нерухомість, яка могла б стати декорацією для екранізації костюмованої драми, датується 1850-ми роками.

Маєток Джонні Деппа Фото: Daily Mail

Вона межує з велетенськими деревами, високими парканами та камерами відеоспостереження.

Маєток розташований уздовж малозайнятої сільської дороги, а заїзд до нього пролягає через вишукані залізні ворота, що ведуть до широкої під'їзної дороги, обсадженої готичними статуями та квітами. Окремий будинок може похвалитися знаменитими затонулими садами, а на території також є відкритий амфітеатр, водні споруди, фруктові сади та два котеджі для персоналу.

Повернення Джонні Деппа до Голлівуду

Як відомо, Джонні Депп насолоджувався сніданком на терасі з видом на пагорби Сассексу. Попри насолоду жити подалі від гучного Голлівуду, він прагне повернутися туди, вперше з 1997 року, як режисер.

Фільм "Моді: Три дні на крилах божевілля" розповідає про життя італійського художника Амедео Модільяні, дія якого відбувається в Парижі часів Першої світової війни. У головній ролі знявся Ріккардо Скамарчо, а в другорядній — Аль Пачіно.

Трейлер фільму "Моді: Три дні на крилах божевілля"

Втім, Депп запізнився на власну вечірку, а його представники звинуватили у всьому довгу дорогу зі Східного Сассексу до центру Лондона.

Місцевий мешканець сказав про актора та режисера: "Його помітили десь поруч, і ми чули, що в будинку зараз досить багато охорони. Усі говорять про те, що Джонні Депп живе в нашому районі, бо зазвичай тут дуже тихо і мало що відбувається".

Серед інших зірок, які переїхали із США до Англії, можна згадати таких людей, як Лілі Аллен, Кейт Вінслет, Г'ю Грант та Стелла Маккартні.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, колишня дружина актора Ембер Герд вдруге стала мамою.