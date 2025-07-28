Джонни Депп "влюбился" в деревню и променял Голливуд на тихое местечко (фото)

Голливудский актер Джонни Депп выбрал сельскую Англию вместо Голливуда. Он стремится наслаждаться более спокойной жизнью после бурных пяти лет скандального развода с бывшей женой Эмбер Херд.

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Звезда "Пиратов Карибского моря" арендует исторический загородный особняк в самом сердце сельской местности Восточного Сассекса, сообщает Daily Mail.

62-летнего Деппа заметили местные жители, когда он наслаждался прогулками вокруг своего поместья и ходил по главной улице в Вадгерсте, городке неподалеку от поместья. Считается, что Джонни "влюбился" в этот район, когда посетил своего друга-рок-звезду Джеффа Бека, который был рядом с актером на протяжении всей его борьбы с Эмбер Херд.

Местный источник подтвердил: "Господин Депп хорошо знает этот район, и ему здесь нравится, это красивый и очень тихий дом".

Историческая десятикомнатная недвижимость, которая могла бы стать декорацией для экранизации костюмированной драмы, датируется 1850-ми годами.

Поместье Джонни Деппа Фото: Daily Mail

Она граничит с огромными деревьями, высокими заборами и камерами видеонаблюдения.

Поместье расположено вдоль малозанятой сельской дороги, а въезд в него проходит через изысканные железные ворота, ведущие к широкой подъездной дороге, обсаженной готическими статуями и цветами. Отдельный дом может похвастаться знаменитыми затонувшими садами, а на территории также есть открытый амфитеатр, водные сооружения, фруктовые сады и два коттеджа для персонала.

Возвращение Джонни Деппа в Голливуд

Как известно, Джонни Депп наслаждался завтраком на террасе с видом на холмы Сассекса. Несмотря на наслаждение жить подальше от шумного Голливуда, он стремится вернуться туда, впервые с 1997 года, как режиссер.

Фильм "Моди: Три дня на крыльях безумия" рассказывает о жизни итальянского художника Амедео Модильяни, действие которого происходит в Париже времен Первой мировой войны. В главной роли снялся Риккардо Скамарчо, а во второстепенной — Аль Пачино.

Трейлер фильма "Моди: Три дня на крыльях безумия"

Впрочем, Депп опоздал на собственную вечеринку, а его представители обвинили во всем долгую дорогу из Восточного Сассекса в центр Лондона.

Местный житель сказал об актере и режиссере: "Его заметили где-то рядом, и мы слышали, что в доме сейчас довольно много охраны. Все говорят о том, что Джонни Депп живет в нашем районе, потому что обычно здесь очень тихо и мало что происходит".

Среди других звезд, которые переехали из США в Англию, можно вспомнить таких людей, как Лили Аллен, Кейт Уинслет, Хью Грант и Стелла Маккартни.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, бывшая жена актера Эмбер Херд во второй раз стала мамой.