Отношения с девушкой и анорексия: что известно о единственной дочери Джонни Деппа (фото)

Сегодня, 27 мая, американско-французской актрисе и модели Лили-Роуз Депп исполнилось 26 лет. Она уже построила довольно успешную карьеру.

Фокус рассказывает, что известно о юной знаменитости.

Лили-Роуз Мелоди Депп — французско-американская актриса, модель и певица, дочь голливудского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради. Родилась 27 мая 1999 года в Нейи-сюр-Сен, Франция. У именинницы есть младший брат Джек (Джон Кристофер Депп III).

Карьера Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз начала актерскую карьеру в 2014 году с небольшой роли в фильме "Бивень" (Tusk). В 2015 году, в возрасте 16 лет, стала амбассадором модного дома Chanel, продолжив традицию своей матери. С тех пор дочь Джонни Деппа часто появлялась на подиумах и в многочисленных модных журналах, включая Vogue, Glamour и Elle.

Лили-Роуз Депп Фото: Instagram/lilyrose_depp

Среди ее заметных актерских работ — роли в фильмах "Танцовщица" (2016), где она сыграла Исидору Дункан, "Король" (2019), где исполнила роль Екатерины Валуа, и сериале HBO "Кумир" (The Idol, 2023), где она не только сыграла главную роль, но и записала песню One of the Girls, которая попала в Billboard Hot 100 и набрала более миллиарда прослушиваний на Spotify.

Более того, в 2024 году дочь Джонни Деппа получила положительные отзывы за роль в фильме ужасов "Носферату" режиссера Роберта Эггерса.

Лили-Роуз Депп в фильме ужасов "Носферату" Фото: B&H

Личная жизнь Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз владеет французским и английским языками, имеет гражданство Франции и США. В 2015 году она приняла участие в проекте Self-Evident Truths, заявив, что идентифицирует себя как бисексуалку, то есть ей нравятся и мужчины, и женщины. В 2023 году Лили-Роуз после романа с актером Тимоти Шаламе подтвердила свои отношения с рэпершей 070 Shake (Даниэль Бальбуэна), опубликовав совместное фото в Instagram.

Лили-Роуз Депп с возлюбленной Фото: Instagram/lilyrose_depp

Анорексия

Резкое развитие карьеры дочери Деппа имело для нее не только положительные последствия. Из-за плотного графика у юной знаменитости возникла анорексия.

"Мне было очень трудно бороться с болезнью. Все, кто знаком с этой проблемой, знают, как трудно вернуться к нормальной жизни", — рассказывала именинница.

