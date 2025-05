Стосунки з дівчиною та анорексія: що відомо про єдину доньку Джонні Деппа (фото)

Сьогодні, 27 травня, американсько-французькій акторці та моделі Лілі-Роуз Депп виповнилося 26 років. Вона вже побудувала доволі успішну карʼєру.

Фокус розповідає, що відомо про юну знаменитість.

Лілі-Роуз Мелоді Депп — французько-американська акторка, модель і співачка, донька голлівудського актора Джонні Деппа та французької співачки й акторки Ванесси Параді. Народилася 27 травня 1999 року в Нейї-сюр-Сен, Франція. В іменинниці є молодший брат Джек (Джон Крістофер Депп III).

Кар'єра Лілі-Роуз Депп

Лілі-Роуз розпочала акторську кар'єру у 2014 році з невеликої ролі у фільмі "Бивень" (Tusk). У 2015 році, у віці 16 років, стала амбасадоркою модного дому Chanel, продовживши традицію своєї матері. З того часу донька Джонні Деппа часто з'являлася на подіумах та в численних модних журналах, включаючи Vogue, Glamour та Elle.

Лілі-Роуз Депп Фото: Instagram/lilyrose_depp

Серед її помітних акторських робіт — ролі у фільмах "Танцівниця" (2016), де вона зіграла Ісідору Дункан, "Король" (2019), де виконала роль Катерини Валуа, та серіалі HBO "Кумир" (The Idol, 2023), де вона не лише зіграла головну роль, але й записала пісню One of the Girls, яка потрапила до Billboard Hot 100 і набрала понад мільярд прослуховувань на Spotify.

Ба більше, у 2024 році донька Джонні Деппа отримала схвальні відгуки за роль у фільмі жахів "Носферату" режисера Роберта Еггерса.

Лілі-Роуз Депп у фільмі жахів "Носферату" Фото: B&H

Особисте життя Лілі-Роуз Депп

Лілі-Роуз володіє французькою та англійською мовами, має громадянство Франції та США. У 2015 році вона взяла участь у проєкті Self-Evident Truths, заявивши, що ідентифікує себе як бісексуалка, тобто їй подобаються і чоловіки, і жінки. У 2023 році Лілі-Роуз після роману з актором Тімоті Шаламе підтвердила свої стосунки з реперкою 070 Shake (Даніель Бальбуена), опублікувавши спільне фото в Instagram.

Лілі-Роуз Депп з коханою Фото: Instagram/lilyrose_depp

Анорексія

Різкий розвиток кар'єри доньки Деппа мав для неї не лише позитивні наслідки. Через щільний графік у юної знаменитості виникла анорексія.

"Мені було дуже важко боротися з хворобою. Усі, хто знайомий з цією проблемою, знають, як важко повернутися до нормального життя", — розповідала іменинниця.

