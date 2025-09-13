Дуэт Tvorchi, Данилевская и Ажнов: как прошел один из самых масштабных модных показов UFW

На днях в киевском отеле Fairmont прошел грандиозный модный показ Andreas Moskin. Событие состоялось в рамках Ukrainian Fashion Week SS 2026 и собрало многочисленных знаменитостей, профессионалов в сфере моды, кино, медиаличностей и журналистов.

Фокус побывал на масштабном модном событии и рассказывает о нем.

Дизайнеры Андрей Моськин и Андреас Белоус представили новую коллекцию под названием "Жити назустріч", в которой они исследуют устойчивость и единство, рожденные во время испытаний, а также раскрывают тему равенства через сочетание мужественности и чувственности.

Звезды вечера – Андреас Белоус и Андрей Моськин Фото: Пресс-служба

Ирина Данилевская

Дуэт Tvorchi

Анастасия Цимбалару

Алексей Прищепа

Анна Малиновская

Виталий Ажнов и Соня Плакидюк

Юлия Ермолаева

Оксана Берг

Алина Онопа, Анна Луценко, Ольга Женевская

Ксения Виноградова

Виталий Ажнов

Янис Степаненко

Таня Карикова

В показе приняли участие амбассадоры платформы "Жити назустріч" – ветераны и гражданские, пострадавшие от войны. Партнерство с Andreas Moskin – шаг навстречу моде, создаваемой для всех.

В этот раз бренд также презентовал публике свою дебютную женскую линию, отличающуюся платьями макси и деконструированными костюмами.

Феерическим финалом модного шоу стало выступление украинской певицы Tayanna.

Певица Tayanna стала ярким финалом мероприятия

