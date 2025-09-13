Поддержите нас UA
Стиль жизни

Дуэт Tvorchi, Данилевская и Ажнов: как прошел один из самых масштабных модных показов UFW

Андреас Белоус, Андрей Моськин и Ирина Данилевская на Ukrainian Fashion Week
Дизайнеры Андреас Белоус и Андрей Моськин с Ириной Данилевской, председателем оргкомитета Ukrainian Fashion Week | Фото: Пресс-служба

На днях в киевском отеле Fairmont прошел грандиозный модный показ Andreas Moskin. Событие состоялось в рамках Ukrainian Fashion Week SS 2026 и собрало многочисленных знаменитостей, профессионалов в сфере моды, кино, медиаличностей и журналистов.

Фокус побывал на масштабном модном событии и рассказывает о нем.

Дизайнеры Андрей Моськин и Андреас Белоус представили новую коллекцию под названием "Жити назустріч", в которой они исследуют устойчивость и единство, рожденные во время испытаний, а также раскрывают тему равенства через сочетание мужественности и чувственности.

Ukrainian Fashion Week, Андреас Белоус, Андрей Моськин
Звезды вечера – Андреас Белоус и Андрей Моськин
Фото: Пресс-служба
Ирина Данилевская, Ukrainian Fashion Week
Ирина Данилевская
Дуэт Tvorchi, Ukrainian Fashion Week
Дуэт Tvorchi
Анастасия Цимбалару, Ukrainian Fashion Week
Анастасия Цимбалару
Алексей Прищепа, Ukrainian Fashion Week
Алексей Прищепа
Анна Малиновская, Ukrainian Fashion Week
Анна Малиновская
Виталий Ажнов и Соня Плакидюк, Ukrainian Fashion Week
Виталий Ажнов и Соня Плакидюк
Юлия Ермолаева, Ukrainian Fashion Week
Юлия Ермолаева
Оксана Берг, Ukrainian Fashion Week
Оксана Берг
Алина Онопа, Анна Луценко, Ольга Женевская, Ukrainian Fashion Week
Алина Онопа, Анна Луценко, Ольга Женевская
Ксения Виноградова, Ukrainian Fashion Week
Ксения Виноградова
Виталий Ажнов, Ukrainian Fashion Week
Виталий Ажнов
Янис Степаненко, Ukrainian Fashion Week
Янис Степаненко
Таня Карикова, Ukrainian Fashion Week
Таня Карикова

В показе приняли участие амбассадоры платформы "Жити назустріч" – ветераны и гражданские, пострадавшие от войны. Партнерство с Andreas Moskin – шаг навстречу моде, создаваемой для всех.

В этот раз бренд также презентовал публике свою дебютную женскую линию, отличающуюся платьями макси и деконструированными костюмами.

Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week

Феерическим финалом модного шоу стало выступление украинской певицы Tayanna.

Tayanna, Ukrainian Fashion Week
Певица Tayanna стала ярким финалом мероприятия

