Дуэт Tvorchi, Данилевская и Ажнов: как прошел один из самых масштабных модных показов UFW
На днях в киевском отеле Fairmont прошел грандиозный модный показ Andreas Moskin. Событие состоялось в рамках Ukrainian Fashion Week SS 2026 и собрало многочисленных знаменитостей, профессионалов в сфере моды, кино, медиаличностей и журналистов.
Фокус побывал на масштабном модном событии и рассказывает о нем.
Дизайнеры Андрей Моськин и Андреас Белоус представили новую коллекцию под названием "Жити назустріч", в которой они исследуют устойчивость и единство, рожденные во время испытаний, а также раскрывают тему равенства через сочетание мужественности и чувственности.
В показе приняли участие амбассадоры платформы "Жити назустріч" – ветераны и гражданские, пострадавшие от войны. Партнерство с Andreas Moskin – шаг навстречу моде, создаваемой для всех.
В этот раз бренд также презентовал публике свою дебютную женскую линию, отличающуюся платьями макси и деконструированными костюмами.
Феерическим финалом модного шоу стало выступление украинской певицы Tayanna.
Напомним, кто стал гостями премьеры фильма "Малевич" в Киеве. Также ранее сообщалось, что Анастасия Цимбалару устроила бранч по случаю премьеры картины "Аббатство Даунтон: Грандиозный финал".