Дует Tvorchi, Данилевська та Ажнов: як пройшов один із наймасштабніших модних показів UFW

Днями в київському готелі Fairmont відбувся грандіозний модний показ Andreas Moskin. Подія пройшла в межах Ukrainian Fashion Week SS 2026 і зібрала численних знаменитостей, професіоналів у сфері моди, кіно, медіаособистостей та журналістів.

Фокус побував на масштабній модній події і розповідає про неї.

Дизайнери Андрій Моськін та Андреас Білоус представили нову колекцію під назвою "Жити назустріч", у якій вони досліджують стійкість і єдність, народжені під час випробувань, а також розкривають тему рівності через поєднання мужності й чуттєвості.

Зірки вечора — Андреас Білоус та Андрій Моськін Фото: Пресс-служба

Ірина Данилевська

Дует Tvorchi

Анастасія Цимбалару

Олексій Прищепа

Анна Малиновська

Віталій Ажнов і Соня Плакидюк

Юлія Єрмолаєва

Оксана Берг

Аліна Онопа, Анна Луценко, Ольга Женевська

Ксенія Виноградова

Віталій Ажнов

Яніс Степаненко

Таня Карікова

У показі взяли участь амбасадори платформи "Жити назустріч" — ветерани та цивільні, які постраждали від війни. Партнерство з Andreas Moskin — крок назустріч моді, що створюється для всіх.

Цього разу бренд також презентував публіці свою дебютну жіночу лінію, що вирізняється сукнями максі та деконструйованими костюмами.

Феєричним фіналом модного шоу став виступ української співачки Tayanna.

Співачка Tayanna стала яскравим фіналом заходу

