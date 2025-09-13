Дует Tvorchi, Данилевська та Ажнов: як пройшов один із наймасштабніших модних показів UFW
Днями в київському готелі Fairmont відбувся грандіозний модний показ Andreas Moskin. Подія пройшла в межах Ukrainian Fashion Week SS 2026 і зібрала численних знаменитостей, професіоналів у сфері моди, кіно, медіаособистостей та журналістів.
Фокус побував на масштабній модній події і розповідає про неї.
Дизайнери Андрій Моськін та Андреас Білоус представили нову колекцію під назвою "Жити назустріч", у якій вони досліджують стійкість і єдність, народжені під час випробувань, а також розкривають тему рівності через поєднання мужності й чуттєвості.
У показі взяли участь амбасадори платформи "Жити назустріч" — ветерани та цивільні, які постраждали від війни. Партнерство з Andreas Moskin — крок назустріч моді, що створюється для всіх.
Цього разу бренд також презентував публіці свою дебютну жіночу лінію, що вирізняється сукнями максі та деконструйованими костюмами.
Феєричним фіналом модного шоу став виступ української співачки Tayanna.
Нагадаємо, хто став гостями прем'єри фільму "Малевич" у Києві. Також раніше повідомлялося, що Анастасія Цимбалару влаштувала бранч з нагоди прем'єри картини "Абатство Даунтон: Величний фінал".