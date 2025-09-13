Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Дует Tvorchi, Данилевська та Ажнов: як пройшов один із наймасштабніших модних показів UFW

Андреас Білоус, Андрій Моськін та Ірина Данилевська на Ukrainian Fashion Week
Дизайнери Андреас Білоус і Андрій Моськін з Іриною Данилевською, головою оргкомітету Ukrainian Fashion Week | Фото: Пресс-служба

Днями в київському готелі Fairmont відбувся грандіозний модний показ Andreas Moskin. Подія пройшла в межах Ukrainian Fashion Week SS 2026 і зібрала численних знаменитостей, професіоналів у сфері моди, кіно, медіаособистостей та журналістів.

Related video

Фокус побував на масштабній модній події і розповідає про неї.

Дизайнери Андрій Моськін та Андреас Білоус представили нову колекцію під назвою "Жити назустріч", у якій вони досліджують стійкість і єдність, народжені під час випробувань, а також розкривають тему рівності через поєднання мужності й чуттєвості.

Ukrainian Fashion Week, Андреас Білоус, Андрій Моськін
Зірки вечора — Андреас Білоус та Андрій Моськін
Фото: Пресс-служба
Ірина Данилевська, Ukrainian Fashion Week
Ірина Данилевська
Дует Tvorchi, Ukrainian Fashion Week
Дует Tvorchi
Анастасія Цимбалару, Ukrainian Fashion Week
Анастасія Цимбалару
Олексій Прищепа, Ukrainian Fashion Week
Олексій Прищепа
Анна Малиновська, Ukrainian Fashion Week
Анна Малиновська
Віталій Ажнов і Соня Плакидюк, Ukrainian Fashion Week
Віталій Ажнов і Соня Плакидюк
Юлія Єрмолаєва, Ukrainian Fashion Week
Юлія Єрмолаєва
Оксана Берг, Ukrainian Fashion Week
Оксана Берг
Аліна Онопа, Анна Луценко, Ольга Женевська, Ukrainian Fashion Week
Аліна Онопа, Анна Луценко, Ольга Женевська
Ксенія Виноградова, Ukrainian Fashion Week
Ксенія Виноградова
Віталій Ажнов, Ukrainian Fashion Week
Віталій Ажнов
Яніс Степаненко, Ukrainian Fashion Week
Яніс Степаненко
Таня Карікова, Ukrainian Fashion Week
Таня Карікова

У показі взяли участь амбасадори платформи "Жити назустріч" — ветерани та цивільні, які постраждали від війни. Партнерство з Andreas Moskin — крок назустріч моді, що створюється для всіх.

Цього разу бренд також презентував публіці свою дебютну жіночу лінію, що вирізняється сукнями максі та деконструйованими костюмами.

Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week

Феєричним фіналом модного шоу став виступ української співачки Tayanna.

Tayanna, Ukrainian Fashion Week
Співачка Tayanna стала яскравим фіналом заходу

Нагадаємо, хто став гостями прем'єри фільму "Малевич" у Києві. Також раніше повідомлялося, що Анастасія Цимбалару влаштувала бранч з нагоди прем'єри картини "Абатство Даунтон: Величний фінал".