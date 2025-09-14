14 сентября 2025 года: Воздвижение Креста Господня — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя начинать важные дела и ругаться.

Что случилось 14 сентября?

Сегодня православная церковь празднует Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В IV веке в Иерусалиме царица Елена нашла крест, на котором был распят Иисус Христос. Во время раскопок нашли пещеру Гроба Господня, а рядом три креста. Один из них исцелил больную женщину, которая к нему прикоснулась – это чудо помогло узнать, на каком именно был распят Ииисус.

До 2023 года православные в Украине почитали Воздвижение Креста Господня 27 сентября, но в связи с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь теперь праздник отмечают 14 сентября.

Что нельзя делать 14 сентября:

начинать важные дела;

ссориться;

злословить.

Народные приметы и поверья:

резко похолодало – весна будет ранней;

утром заморозки – зима наступит рано;

журавли только начали лететь на юг – осень будет теплой.

День ангела празднуют:

Семен, Марфа.

Родились в этот день:

1983 год — Эми Уайнхаус (ум. 2011), британская певица, автор песен.

Также в этот день:

1871 год — начинает свою деятельность первый в Приднепровской Украине банк – Харьковский акционерный земельный банк;

1939 год — в США авиаконструктор Игорь Сикорский (бывший киевлянин) поднимает в воздух свой первый вертолет VS-300;

2000 год — корпорация Microsoft выпускает операционную систему Windows Millennium Edition.

