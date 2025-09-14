14 вересня 2025 року: Воздвиження Хреста Господнього — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна починати важливі справи і лаятися.
Що сталося 14 вересня?
Сьогодні православна церква святкує Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. У IV столітті в Єрусалимі цариця Олена знайшла хрест, на якому був розіп'ятий Ісус Христос. Під час розкопок знайшли печеру Гробу Господнього, а поруч три хрести. Один із них зцілив хвору жінку, яка до нього доторкнулася — це диво допомогло дізнатися, на якому саме був розп'ятий Ісус.
До 2023 року православні в Україні вшановували Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня, але у зв'язку з переходом ПЦУ на новоюліанський календар тепер свято відзначають 14 вересня.
Що не можна робити 14 вересня:
- починати важливі справи;
- сваритися;
- злословити.
Народні прикмети та повір'я:
- різко похолодало — весна буде ранньою;
- вранці заморозки — зима настане рано;
- журавлі тільки почали летіти на південь — осінь буде теплою.
День ангела святкують:
Семен, Марфа.
Народилися в цей день:
1983 рік — Емі Вайнгаус (пом. 2011), британська співачка, авторка пісень.
Також цього дня:
1871 рік — починає свою діяльність перший у Придніпровській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк;
1939 рік — у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) піднімає в повітря свій перший вертоліт VS-300;
2000 рік — корпорація Microsoft випускає операційну систему Windows Millennium Edition.
