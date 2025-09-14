14 вересня 2025 року: Воздвиження Хреста Господнього — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна починати важливі справи і лаятися.

Що сталося 14 вересня?

Сьогодні православна церква святкує Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. У IV столітті в Єрусалимі цариця Олена знайшла хрест, на якому був розіп'ятий Ісус Христос. Під час розкопок знайшли печеру Гробу Господнього, а поруч три хрести. Один із них зцілив хвору жінку, яка до нього доторкнулася — це диво допомогло дізнатися, на якому саме був розп'ятий Ісус.

До 2023 року православні в Україні вшановували Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня, але у зв'язку з переходом ПЦУ на новоюліанський календар тепер свято відзначають 14 вересня.

Що не можна робити 14 вересня:

починати важливі справи;

сваритися;

злословити.

Народні прикмети та повір'я:

різко похолодало — весна буде ранньою;

вранці заморозки — зима настане рано;

журавлі тільки почали летіти на південь — осінь буде теплою.

День ангела святкують:

Семен, Марфа.

Народилися в цей день:

1983 рік — Емі Вайнгаус (пом. 2011), британська співачка, авторка пісень.

Також цього дня:

1871 рік — починає свою діяльність перший у Придніпровській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк;

1939 рік — у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) піднімає в повітря свій перший вертоліт VS-300;

2000 рік — корпорація Microsoft випускає операційну систему Windows Millennium Edition.

