В лесах Британии прячется дворец за 41 миллион фунтов: почему его так и не достроили (видео)

Мегаособняк миллиардера Николаса ван Хогстратена, расположенный на 100 акрах земли в Сассексе, находится в таком плачевном состоянии, что разгневанные соседи прозвали его "крупнейшими трущобами в Британии".

Related video

Известный миллиардер, начавший строительство колоссального особняка, а затем оставивший его гнить на протяжении четырех десятилетий, наконец рассказал, почему он отказался от проекта, пишет Daily Mail.

Дворец миллиардера разрушается в английской глуши

Скрытый за рядами деревьев и роскошной зеленью, грандиозный дворец Гамильтона вызвал ярость местных жителей, потому что стал обиталищем бездомных и наркоманов.

80-летний строительный магнат Николас ван Хогстратен, которого за его отношение к арендаторам называли "одним из худших арендодателей Великобритании", хранил молчание по этому вопросу более тридцати лет. Но наконец решил рассказать, почему огромный дворец за 41 миллион фунтов стерлингов в итоге превратился в долгострой.

Хогстратен, недавно сменивший фамилию на фон Гессен, начал строительство этого роскошного поместья, превышающего по размерам Букингемский дворец, в 1985 году. По неизвестной до сих пор причине объект был заброшен в ходе строительства.

В то время как особняк находится в аварийном состоянии и вызывает возмущение среди местных жителей Акфилда, его владелец там даже не появляется, а живет на своем огромном ранчо в Зимбабве, которое он приобрел в 1964 году в возрасте всего 19 лет.

Но теперь магнат наконец раскрыл, почему дворец так и не достроили: "Были серьезные проблемы, не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения того, что нужно было сделать, чтобы их исправить", — рассказал его сын Макс.

Говорят, что в здании было два главных элемента, которые привели Хогстратена в ярость. Колонны закрыли вид, а лестница для прислуги получилась слишком узкой, так что в пролеты не проходили большие подносы.

Хотя эти ошибки можно было исправить, это произошло в непростой период жизни Хогстратена. Во-первых, его обвинили в убийстве конкурента по бизнесу. Во-вторых, он был занят другими делами, поскольку его земля в Зимбабве оказалась под угрозой.

Дворец Гамильтон Николаса ван Хогстратена Фото: Скриншот

Его сын Макс объяснил: "Совпало несколько факторов, и для реализации этого проекта нужно было присутствовать на месте каждый день".

Вместо этого внимание Хогстратена должно было быть сосредоточено на его инвестициях в Зимбабве и на продолжающемся судебном процессе.

В 2002 году Хогстратен предстал перед судом Олд-Бейли и был признан виновным в непредумышленном убийстве конкурента по бизнесу Мохаммеда Раджи, но был оправдан после апелляции.

Но это было не первое его столкновение с законом. В 22 года его осудили за то, что он заплатил гангстерам за запуск гранаты в дом из-за неоплаченного долга. Хотя он утверждает, что не имел к этому никакого отношения, и что это сделали гангстеры, которые "попытались произвести на него впечатление".

Однако считается, что главным отвлекающим фактором для Хогстратена стали его интересы в Зимбабве. Он был связан с покойным диктатором Робертом Мугабе, но у него начались проблемы на Африканском континенте из-за земельной реформы, так что миллиардеру было не до строительства дворца.

Николас ван Хогстратен на фоне своего недостроенного дворца Фото: Express

На вопрос о том, каким будет будущее поместья Гамильтон-Палас, отец и сын с полной уверенностью заявили, что работы в конечном итоге будут завершены.

Макс сказал: "У нас просто так много мелких повседневных дел, которые нас занимают. Мой отец был твердо намерен все это закончить, но он сейчас работает по 16 часов в день".

В последние годы тайна заброшенного дворца Хогстратена привлекла большое внимание СМИ, так что хотя недострой и охраняют, но туда постоянно проникают нарушители: от бездомных до блогеров.

Предполагается, что в настоящее время Hamilton Palace принадлежит компании Messina Investments, которой управляют четверо старших детей Хогстратена — Максимилиан (30 лет), Александр (28 лет), Британия (25 лет) и Луи (25 лет). Они носят фамилию Гамильтон и в 2002 году, после того как отец начал отбывать тюремное заключение за непредумышленное убийство, им был передан контроль над инвестициями и компаниями отца.

Миллиардер Николас ван Хогстратен – что известно

Известный магнат в сфере недвижимости родился в Богнор-Регисе в Сассексе в 1946 году и, будучи 11-летним школьником, начал продавать марки известным коллекционерам.

Хогстратен утверждал, что после того, как он собрал свою коллекцию марок, ее стоимость составила 30 000 фунтов стерлингов, однако позже выяснилось, что он нанял одноклассников, чтобы те крали для него марки из специализированных магазинов.

Николас ван Хогстратен начал зарабатывать еще в детстве на марках Фото: Express

К 14 годам он уже привык носить в школу костюм и, отпрашиваясь с уроков, сидеть в пустом классе, где читал Financial Times и занимался деловыми сделками.

Будучи подростком, он занялся ростовщическим бизнесом, принимая в качестве залога по кредитам документы на право собственности.

Он также управлял ночными клубами в Брайтоне и однажды обозвал Рода Стюарта, рок-звезду, "жадным малышом" из-за выручки.

Хогстратен начал заниматься делами в Зимбабве, купив поместье, которое, как выяснилось, включало ценные права на добычу полезных ископаемых. К 2013 году он владел 1600 квадратными милями земли в стране, что сделало его одним из крупнейших землевладельцев Зимбабве.

Когда-то он хвастался тем, что является филантропом, утверждая, что оплатил образование троих детей в каждой школе Зимбабве.

В 2008 году Хогстратена обвинили в требовании оплаты аренды в долларах США, а не в зимбабвийских долларах, что запрещено законом. Суд отклонил обвинения.

Известно, что Хогстратен начал частично жить в Зимбабве в 2007 году и повторял свою мантру: "Единственная цель создания большого богатства — отделить себя от сброда".

Отвечая на заявления о том, что он эмигрировал туда, в 2016 году он заявил: "У меня и моей семьи по-прежнему есть дома в разных местах по всему миру, включая Великобританию".

Напомним, ранее блогеры забрались в роскошный особняк в Великобритании, который пустует много лет.

А в Лондоне находится заброшенный особняк, который принадлежал богатому нефтемагнату. У входа до сих пор припаркован винтажный автомобиль.