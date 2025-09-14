У лісах Британії ховається палац за 41 мільйон фунтів: чому його так і не добудували (відео)

Мегаособняк мільярдера Ніколаса ван Хогстратена, розташований на 100 акрах землі в Сассексі, перебуває в такому жалюгідному стані, що розгнівані сусіди прозвали його "найбільшими нетрями в Британії".

Відомий мільярдер, який розпочав будівництво колосального особняка, а потім залишив його гнити впродовж чотирьох десятиліть, нарешті розповів, чому він відмовився від проекту, пише Daily Mail.

Палац мільярдера руйнується в англійській глушині

Прихований за рядами дерев і розкішною зеленню, грандіозний палац Гамільтона викликав лють місцевих мешканців, тому що став місцем проживання безхатченків і наркоманів.

80-річний будівельний магнат Ніколас ван Хогстратен, якого за його ставлення до орендарів називали "одним із найгірших орендодавців Великої Британії", зберігав мовчання з цього питання понад тридцять років. Але нарешті вирішив розповісти, чому величезний палац за 41 мільйон фунтів стерлінгів у підсумку перетворився на довгобуд.

Хогстратен, який нещодавно змінив прізвище на фон Гессен, розпочав будівництво цього розкішного маєтку, що перевищує за розмірами Букінгемський палац, 1985 року. З невідомої досі причини об'єкт був занедбаний під час будівництва.

У той час як особняк перебуває в аварійному стані і викликає обурення серед місцевих жителів Акфілда, його власник там навіть не з'являється, а живе на своєму величезному ранчо в Зімбабве, яке він придбав 1964 року у віці всього 19 років.

Але тепер магнат нарешті розкрив, чому палац так і не добудували: "Були серйозні проблеми, не тільки з погляду естетики, а й з погляду того, що потрібно було зробити, щоб їх виправити", — розповів його син Макс.

Кажуть, що в будівлі було два головні елементи, які розлютили Хогстратена. Колони закрили краєвид, а сходи для прислуги вийшли занадто вузькими, тож у прольоти не проходили великі підноси.

Хоча ці помилки можна було виправити, це сталося в непростий період життя Хогстратена. По-перше, його звинуватили у вбивстві конкурента по бізнесу. По-друге, він був зайнятий іншими справами, оскільки його земля в Зімбабве опинилася під загрозою.

Палац Гамільтон Ніколаса ван Хогстратена Фото: Скриншот

Його син Макс пояснив: "Збіглося кілька чинників, і для реалізації цього проєкту потрібно було бути присутнім на місці щодня".

Замість цього увага Хогстратена мала бути зосереджена на його інвестиціях у Зімбабве і на триваючому судовому процесі.

У 2002 році Хогстратен постав перед судом Олд-Бейлі, його визнали винним у ненавмисному вбивстві конкурента по бізнесу Мохаммеда Раджі, але виправдали після апеляції.

Але це було не перше його зіткнення із законом. У 22 роки його засудили за те, що він заплатив гангстерам за запуск гранати в будинок через неоплачений борг. Хоча він стверджує, що не мав до цього жодного стосунку, і що це зробили гангстери, які "спробували справити на нього враження".

Однак вважається, що головним відволікаючим фактором для Хогстратена стали його інтереси в Зімбабве. Він був пов'язаний із покійним диктатором Робертом Мугабе, але в нього почалися проблеми на Африканському континенті через земельну реформу, тож мільярдерові було не до будівництва палацу.

Ніколас ван Хогстратен на тлі свого недобудованого палацу Фото: Express

На запитання про те, яким буде майбутнє маєтку Гамільтон-Палас, батько і син з цілковитою впевненістю заявили, що роботи зрештою буде завершено.

Макс сказав: "У нас просто так багато дрібних повсякденних справ, які нас займають. Мій батько мав твердий намір усе це закінчити, але він зараз працює по 16 годин на день".

Останніми роками таємниця занедбаного палацу Хогстратена привернула велику увагу ЗМІ, тож хоча недобудову й охороняють, але туди постійно проникають порушники: від безхатченків до блогерів.

Передбачається, що наразі Hamilton Palace належить компанії Messina Investments, якою керують четверо старших дітей Хогстратена — Максиміліан (30 років), Олександр (28 років), Британія (25 років) і Луї (25 років). Вони носять прізвище Гамільтон і 2002 року, після того як батько почав відбувати тюремне ув'язнення за ненавмисне вбивство, їм передали контроль над інвестиціями та компаніями батька.

Мільярдер Ніколас ван Хогстратен — що відомо

Відомий магнат у сфері нерухомості народився в Богнор-Регісі в Сассексі 1946 року і, будучи 11-річним школярем, почав продавати марки відомим колекціонерам.

Хогстратен стверджував, що після того, як він зібрав свою колекцію марок, її вартість склала 30 000 фунтів стерлінгів, проте пізніше з'ясувалося, що він найняв однокласників, щоб ті крали для нього марки зі спеціалізованих магазинів.

Ніколас ван Хогстратен почав заробляти ще в дитинстві на марках Фото: Express

До 14 років він уже звик носити до школи костюм і, відпрошуючись з уроків, сидіти в порожньому класі, де читав Financial Times і займався діловими угодами.

Будучи підлітком, він зайнявся лихварським бізнесом, приймаючи як заставу за кредитами документи на право власності.

Він також керував нічними клубами в Брайтоні і одного разу обізвав Рода Стюарта, рок-зірку, "жадібним малюком" через виручку.

Хогстратен почав займатися справами в Зімбабве, купивши маєток, який, як з'ясувалося, включав цінні права на видобуток корисних копалин. До 2013 року він володів 1600 квадратними милями землі в країні, що зробило його одним із найбільших землевласників Зімбабве.

Колись він хвалився тим, що є філантропом, стверджуючи, що оплатив освіту трьох дітей у кожній школі Зімбабве.

У 2008 році Хогстратена звинуватили у вимозі оплати оренди в доларах США, а не в зімбабвійських доларах, що заборонено законом. Суд відхилив звинувачення.

Відомо, що Хогстратен почав частково жити в Зімбабве 2007 року і повторював свою мантру: "Єдина мета створення великого багатства — відокремити себе від наброду".

Відповідаючи на заяви про те, що він емігрував туди, 2016 року він заявив: "У мене і моєї сім'ї, як і раніше, є будинки в різних місцях у всьому світі, включно з Великою Британією".

