Новая магнитная буря — началась: чего ожидать сегодня и в течение недели

14 сентября на Земле началась новая магнитная буря, которая, по прогнозам, продолжится и 15 числа. Причиной ее появления стал высокоскоростной поток солнечного ветра, выходящий из большой корональной дыры на Солнце и влияющий на магнитное поле нашей планеты.

По информации Британской геологической службы, солнечный ветер сейчас повышен из-за потока высокоскоростного солнечного ветра (Coronal Hole High Speed Stream), который в течение ночи вызвал незначительные магнитные бури, достигая пика уровня G2. Ожидается, что эффекты этого потока будут сохраняться и в следующие несколько дней, хотя их интенсивность постепенно уменьшится. Прогнозируется, что активные периоды продлятся 15-16 сентября, с возможностью кратковременных вспышек бури уровня G1, преимущественно в первый день.

Магнитин бури — прогноз 15 по 17 сентября Фото: Скриншот

По данным Meteoagent, ранее предполагалось, что 15 сентября К-индекс, который оценивает силу магнитной бури, будет выше 5. Это означало, что буря имеет слабую силу. В настоящее время К-индекс составляет 3,2, и это соответствует низкому уровню магнитной активности (зеленый уровень).

Стоит заметить, что геомагнитные бури классифицируются по К-индексу в диапазоне от 2 до 9. Более высокий показатель К-индекса означает более сильную магнитную бурю и большее ее влияние на самочувствие людей и работу техники.

Прогноз магнитной активности сегодня и на ближайшие дни

В общем, 15 сентября ожидается магнитная буря с К-индексом 3,2 (зеленый уровень), практически незаметная для большинства людей. На следующий день, 16 сентября солнечная активность поднимется до К-индекса 5,3 (красный уровень), возможно влияние на самочувствие метеозависимых лиц. Зато 17 сентября прогнозируются магнитные колебания с К-индексом 3 (зеленый уровень), которые остаются незаметными для людей.

Таким образом, активность магнитного поля Земли в течение этих дней будет колебаться от низкого до высокого уровня, с пиком 16 сентября, когда возможны более заметные последствия для здоровья и работы техники.

Особенности текущей бури

Как пишет на своем сайте "24 канал", 15 сентября магнитная буря достигла пика G3, а затем снизилась до G1. Ее вызвал скоростной поток солнечного ветра из корональной дыры "Большая Бабочка", который способен влиять на электросети и работу спутников. Полярные сияния на этот раз наблюдались до 41 градуса широты, включая американский Колорадо, хотя в Украине их не видели из-за светлого и облачного неба.

Коронные дыры — это области солнечной короны с менее плотной и холодной плазмой, из-за чего материал Солнца легче попадает в космос, взаимодействуя с магнитным полем Земли. Такие потоки могут вызвать магнитные бури разных уровней: от слабых колебаний в сетях и незначительного влияния на спутники (G1) до заметного влияния на электросистемы, навигацию и низкоорбитальные спутники (G3).

Сейчас прогнозы не предусматривают повышения активности до уровня G4, для чего нужны более сильные солнечные события, например, корональные выбросы массы.

До этого Фокус писал, что 15 сентября магнитная буря достигает среднего уровня, однако уже в ближайшее время ожидается высокая активность Солнца. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия, но некоторые хитрости могут помочь защититься от воздействия.

Стоит заметить, что 14-15 сентября — это самые напряженные дни в текущем году, а следующая сильная магнитная буря ожидается 26 сентября.