Нова магнітна буря — розпочалася: чого очікувати сьогодні та протягом тижня

14 вересня на Землі розпочалася нова магнітна буря, яка, за прогнозами, продовжиться і 15 числа. Причиною її появи став високошвидкісний потік сонячного вітру, що виходить із великої корональної діри на Сонці та впливає на магнітне поле нашої планети.

За інформацією Британської геологічної служби, сонячний вітер наразі підвищений через потік високошвидкісного сонячного вітру (Coronal Hole High Speed Stream), який протягом ночі спричинив незначні магнітні бурі, досягаючи піка рівня G2. Очікується, що ефекти цього потоку зберігатимуться й у наступні кілька днів, хоча їх інтенсивність поступово зменшиться. Прогнозується, що активні періоди триватимуть 15–16 вересня, із можливістю короткочасних спалахів бурі рівня G1, переважно у перший день.

Магнітін бурі - прогноз 15 по 17 вересня Фото: Скриншот

За даними Meteoagent, раніше передбачалося, що 15 вересня К-індекс, який оцінює силу магнітної бурі, буде вищим за 5. Це означало, що буря має слабку силу. На цей час К-індекс становить 3,2, і це відповідає низькому рівню магнітної активності (зелений рівень).

Варто зауважити, що геомагнітні бурі класифікуються за К-індексом у діапазоні від 2 до 9. Вищий показник К-індексу означає сильнішу магнітну бурю та більший її вплив на самопочуття людей і роботу техніки.

Прогноз магнітної активності сьогодні та на найближчі дні

Загалом, 15 вересня очікується магнітна буря з К-індексом 3,2 (зелений рівень), практично непомітна для більшості людей. Наступного дня, 16 вересня сонячна активність підніметься до К-індексу 5,3 (червоний рівень), можливий вплив на самопочуття метеозалежних осіб. Натомість 17 вересня прогнозуються магнітні коливання з К-індексом 3 (зелений рівень), що залишаються непомітними для людей.

Таким чином, активність магнітного поля Землі протягом цих днів коливатиметься від низького до високого рівня, з піком 16 вересня, коли можливі помітніші наслідки для здоров’я та роботи техніки.

Особливості поточної бурі

Як пише на своєму сайті "24 канал", 15 вересня магнітна буря досягла піку G3, а потім знизилася до G1. Її спричинив швидкісний потік сонячного вітру з корональної діри "Великий Метелик", який здатен впливати на електромережі та роботу супутників. Полярні сяйва цього разу спостерігалися аж до 41 градуса широти, включно з американським Колорадо, хоча в Україні їх не бачили через світле та хмарне небо.

Корональні діри — це області сонячної корони з менш щільною та холодною плазмою, через що матеріал Сонця легше потрапляє в космос, взаємодіючи з магнітним полем Землі. Такі потоки можуть викликати магнітні бурі різних рівнів: від слабких коливань у мережах та незначного впливу на супутники (G1) до помітного впливу на електросистеми, навігацію та низькоорбітальні супутники (G3).

Наразі прогнози не передбачають підвищення активності до рівня G4, для чого потрібні сильніші сонячні події, як-от корональні викиди маси.

До цього Фокус писав, що 15 вересня магнітна буря сягає середнього рівня, однак вже найближчим часом очікується висока активність Сонця. Метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття, але деякі хитрощі можуть допомогти захиститись від впливу.

Варто зауважити, що 14-15 вересня — це найнапруженіші дні в поточному році, а наступна сильна магнітна буря очікується 26 вересня.