16 сентября 2025 года: Евфимии Всехвальной — что сегодня нельзя делать

Сегодня православная церковь почитает память Евфимии Всехвальной. В этот день нельзя целоваться и заметать полы.

Что случилось 16 сентября?

Сегодня православная церковь почитает память Евфимии Всехвальной. Она была христианкой, за что язычники ее подвергли пыткам. Евфимию бросили к диким зверям, но те стали лизать ей руки. После этого прозвучал с небес голос, призывавший мученицу к себе. В этот момент Евфимия умерла, а в городе произошло сильное землетрясение, которое разрушило все языческие храмы.

Что нельзя делать 16 сентября:

отпускать птицу, которая залетела в дом;

целоваться;

заметать полы.

Народные приметы и поверья:

сухая и теплая погода – зима будет поздней;

гром – зима будет бесснежная, но холодная;

тепло – холода еще не скоро придут;

утром мерцают на небе звезды – к перемене погоды;

скворцы еще не улетели — тепло еще будет долго.

День ангела празднуют:

Алексей, Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Филипп, Василиса.

Родились 16 сентября:

1952 год – Микки Рурк, американский киноактер, лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA ("Колония" и "Железный человек 2");

1956 год — Дэвид Копперфильд (наст. имя Дэвид Сет Коткин), американский фокусник-иллюзионист.

Также в этот день:

1658 год — гетман Украины Иван Выговский заключает с Речью Посполитой Гадячский договор;

1908 год — Уильям Дюрант основывает компанию General Motors;

1987 год — подписывают Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на сентябрь 2025 года.