16 сентября 2025 года: Евфимии Всехвальной — что сегодня нельзя делать
Сегодня православная церковь почитает память Евфимии Всехвальной. В этот день нельзя целоваться и заметать полы.
Что случилось 16 сентября?
Сегодня православная церковь почитает память Евфимии Всехвальной. Она была христианкой, за что язычники ее подвергли пыткам. Евфимию бросили к диким зверям, но те стали лизать ей руки. После этого прозвучал с небес голос, призывавший мученицу к себе. В этот момент Евфимия умерла, а в городе произошло сильное землетрясение, которое разрушило все языческие храмы.
Что нельзя делать 16 сентября:
- отпускать птицу, которая залетела в дом;
- целоваться;
- заметать полы.
Народные приметы и поверья:
- сухая и теплая погода – зима будет поздней;
- гром – зима будет бесснежная, но холодная;
- тепло – холода еще не скоро придут;
- утром мерцают на небе звезды – к перемене погоды;
- скворцы еще не улетели — тепло еще будет долго.
День ангела празднуют:
Алексей, Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Филипп, Василиса.
Родились 16 сентября:
1952 год – Микки Рурк, американский киноактер, лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA ("Колония" и "Железный человек 2");
1956 год — Дэвид Копперфильд (наст. имя Дэвид Сет Коткин), американский фокусник-иллюзионист.
Также в этот день:
1658 год — гетман Украины Иван Выговский заключает с Речью Посполитой Гадячский договор;
1908 год — Уильям Дюрант основывает компанию General Motors;
1987 год — подписывают Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли.
