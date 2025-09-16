16 вересня 2025 року: Євфимії Всевальної — що сьогодні не можна робити

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Євфимії Всехвальної. Цього дня не можна цілуватися і замітати підлогу.

Що сталося 16 вересня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Євфимії Всехвальної. Вона була християнкою, за що язичники її піддали тортурам. Євфимію кинули до диких звірів, але ті стали лизати їй руки. Після цього пролунав із небес голос, який закликав мученицю до себе. У цей момент Євфимія померла, а в місті стався сильний землетрус, який зруйнував усі язичницькі храми.

Що не можна робити 16 вересня:

відпускати птаха, який залетів до хати;

цілуватися;

замітати підлогу.

Народні прикмети та повір'я:

суха й тепла погода — зима буде пізньою;

грім — зима буде безсніжна, але холодна;

тепло — холоди ще не скоро прийдуть;

вранці мерехтять на небі зірки — до зміни погоди;

шпаки ще не полетіли — тепло ще буде довго.

День ангела святкують:

Олексій, Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сергій, Пилип, Василина.

Народилися 16 вересня:

1952 рік — Міккі Рурк, американський кіноактор, лауреат премій "Золотий глобус" і BAFTA ("Колонія" і "Залізна людина 2");

1956 рік — Девід Копперфільд (наст. ім'я Девід Сет Коткін), американський фокусник-ілюзіоніст.

Також цього дня:

1658 рік — гетьман України Іван Виговський укладає з Річчю Посполитою Гадяцький договір;

1908 рік — Вільям Дюрант засновує компанію General Motors;

1987 рік — підписують Монреальський протокол про захист озонового шару Землі.

