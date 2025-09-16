Джордж Клуни снимает Украину в Африке: в сети обсуждают странный выбор локации (фото, видео)

Американские кинематографисты превратили марокканский город в "украинский" для съемок сериала. Такое решение Джорджа Клуни удивило людей, которые не увидели сходства между улицами Северной Африки и Украиной.

В марокканском городе Танжер улицы внезапно стали "украинскими". Город украсили сине-желтыми флагами, плакатами и граффити, и все это — ради съемок нового американского шпионского сериала. Соответствующие видео и фотографии появились в социальных сетях.

По данным очевидцев, в сюжете главный герой должен попасть в Украину, однако вместо Киева или Одессы зрители увидят улицы Северной Африки.

Реакции людей

Такой выбор локаций удивил пользователей сети, ведь они не видят сходства между Украиной и Танжером.

Режиссером и продюсером проекта является Джордж Клуни, и именно его решение вызвало волну дискуссий в комментариях. Люди, в частности, возмущаются, что настоящую Украину подменили "экзотической декорацией". Писали также следующее:

"Я бывал в Танжере, ни одного похожего на украинский город нет, это совершенно разные стили, плохо подобранная локация для съемок";

"Надо было ехать в Египет и снимать на фоне пирамид. Там вид прямо, как в Киеве на Нивках. Один в один";

"Уже бы в Варшаве снимал, там хоть немного похоже";

"В Марокко есть чистые новые районы. Если пальмы убрать, то будет похоже на центр Одессы или Харькова. А на этих видео какие-то трущобы, не очень похоже на Украину";

"Не понимаю, что мешает снять в Украине?)))".

