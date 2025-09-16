Джордж Клуні знімає Україну в Африці: у мережі обговорюють дивний вибір локації (фото, відео)

Американські кінематографісти перетворили марокканське місто на "українське" для зйомок серіалу. Таке рішення Джорджа Клуні здивувало людей, які не побачили схожості між вулицями Північної Африки та Україною.

У марокканському місті Танжер вулиці раптово стали "українськими". Місто прикрасили синьо-жовтими прапорами, плакатами та графіті, і все це — заради зйомок нового американського шпигунського серіалу. Відповідні відео та фотографії з’явилися у соціальних мережах.

За даними очевидців, у сюжеті головний герой має потрапити до України, однак замість Києва чи Одеси глядачі побачать вулиці Північної Африки.

Реакції людей

Такий вибір локацій здивував користувачів мережі, адже вони не бачать схожості між Україною та Танжером.

Режисером і продюсером проєкту є Джордж Клуні, і саме його рішення викликало хвилю дискусій у коментарях. Люди, зокрема, обурюються, що справжню Україну підмінили "екзотичною декорацією". Писали також таке:

"Я бував у Танжері, жодного схожого на українське місто немає, це зовсім різні стилі, погано підібрана локація для зйомок";

"Треба було їхати до Єгипту і знімати на тлі пірамід. Там вигляд прямо, як у Києві на Нивках. Один в один";

"Уже б у Варшаві знімав, там хоч трохи схоже";

"В Марокко є чисті нові райони. Якщо пальми прибрати, то буде схоже на центр Одеси або Харкова. А на цих відео якісь трущоби, не дуже схоже на Україну";

"Не розумію, що заважає зняти в Україні?)))".

