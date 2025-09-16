Море, которого не существует: почему туристы едут к "звездным волнам" на Мальдивы (фото)

На Мальдивах (островное государство в Индийском океане) туристов привлекает так называемое "Море звезд" — вода, которая ночью светится, создавая эффект миллионов маленьких светил. Это явление стало одной из главных туристических достопримечательностей островов, хотя географически отдельного моря не существует.

Как сообщает BBC, "Море звезд" возникает благодаря биолюминесцентному планктону — крошечным морским организмам, которые светятся в ответ на движение воды или появление хищника. Свечение создает эффект галактик в воде, но само море как географическая единица не существует.

Морской биолог Лорен Артур объяснила: "Когда люди хотят увидеть "Море звезд" на Мальдивах, они на самом деле просят увидеть химическую реакцию — биолюминесцентный планктон. Его можно найти где угодно на Мальдивах или даже в Великобритании".

Где можно наблюдать явление

Самое известное наблюдение "Моря звезд" — на острове Ваадху в атолле Раа. Здесь берег светится в темноте благодаря большой концентрации планктона. Другие места включают острова Мудхдху (Дхонакулхи) в атолле Баа и некоторые частные курортные острова.

Остров Ваадху Фото: Скриншот

Для наилучшего эффекта туристам советуют посещать тихие пляжи с минимальным световым загрязнением и наблюдать явление ночью.

Как увидеть "Море звезд"

Специалисты рекомендуют:

посещать Мальдивы с июня по октябрь, во время сезона влажных муссонов;

избегать искусственного освещения;

заходить в воду и легкими движениями стимулировать планктон, чтобы он излучал свет;

заниматься ночным снорклингом в спокойной воде.

Море звезд на Мальдивах Фото: Скриншот

Артур отмечает, что хотя явление впечатляет, его появление невозможно гарантировать ежедневно — это естественное световое шоу, похожее на северное сияние.

"Море звезд" — это не отдельное море, а уникальная природная игра света, которую можно наблюдать на нескольких мальдивских островах в определенное время года. Это явление стало главной туристической достопримечательностью, несмотря на то, что его географически не существует.

