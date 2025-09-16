Море, якого не існує: чому туристи їдуть до "зіркових хвиль" на Мальдіви (фото)

На Мальдівах (острівна держава в Індійському океані) туристів приваблює так зване "Море зірок" — вода, яка вночі світиться, створюючи ефект мільйонів маленьких світел. Це явище стало однією з головних туристичних пам'яток островів, хоча географічно окремого моря не існує.

Як повідомляє BBC, "Море зірок" виникає завдяки біолюмінесцентному планктону — крихітним морським організмам, які світяться у відповідь на рух води або появу хижака. Світіння створює ефект галактик у воді, але саме море як географічна одиниця не існує.

Морська біологиня Лорен Артур пояснила: "Коли люди хочуть побачити "Море зірок" на Мальдівах, вони насправді просять побачити хімічну реакцію — біолюмінесцентний планктон. Його можна знайти будь-де на Мальдівах або навіть у Великій Британії".

Де можна спостерігати явище

Найвідоміше спостереження "Моря зірок" — на острові Ваадху в атолі Раа. Тут берег світиться в темряві завдяки великій концентрації планктону. Інші місця включають острови Мудхдху (Дхонакулхі) в атолі Баа та деякі приватні курортні острови.

Острів Ваадху Фото: Скриншот

Для найкращого ефекту туристам радять відвідувати тихі пляжі з мінімальним світловим забрудненням і спостерігати явище вночі.

Як побачити "Море зірок"

Фахівці рекомендують:

відвідувати Мальдіви з червня по жовтень, під час сезону вологих мусонів;

уникати штучного освітлення;

заходити у воду і легкими рухами стимулювати планктон, щоб він випромінював світло;

займатися нічним снорклінгом у спокійній воді.

Море зірок на Мальдівах Фото: Скриншот

Артур зазначає, що хоча явище вражає, його появу неможливо гарантувати щодня — це природне світлове шоу, схоже на північне сяйво.

"Море зірок" — це не окреме море, а унікальна природна гра світла, яку можна спостерігати на кількох мальдівських островах у певну пору року. Це явище стало головною туристичною атракцією, попри те, що його географічно не існує.

