Никогда не спрашивайте "Как дела?": успешные люди заставляют других доверять им по-другому

Худшее, что вы можете спросить в начале любой коммуникации, это: "Как дела?". Вы, по сути, говорите другому человеку, что взаимодействие будет, как и любое другое.

Они, скорее всего, дадут ответ: "Мой день был насыщенным. Хороший, но насыщенный". Это скучно, пишет CNBC.

Спикер и автор Ванесса Ван Эдвардс провела последние 17 лет, изучая человеческое поведение и то, что порождает связи между незнакомцами. Она узнала, что доверие может вспыхнуть или мгновенно угаснуть, и все это из-за незначительных сигналов в первые секунды взаимодействия.

Вот что делать, если вы действительно хотите мгновенно завоевать доверие.

1. Пропустите скучные сценарии

Не спрашивайте то, что спрашивают все остальные, например: "Что случилось?" или "Был занят в последнее время?" Попробуйте задать вопрос, который все еще будет непринужденным, но ищет увлечения. Это настраивает вас на лучшее взаимодействие.

Несколько примеров:

Не спрашивайте: "Как дела?" Вместо этого спросите: "Какое самое яркое событие твоей недели на данный момент?"

Не спрашивайте: "Вы были заняты?" Вместо этого спросите: "Были ли какие-то большие победы в последнее время?"

Не спрашивайте: "Работаете над чем-то в последнее время?" Вместо этого спросите: "Работаете над чем-то увлекательным в последнее время?"

2. Ищите радость в их жизни

Если вы хотите завоевать доверие у кого-то, поощряйте их рассказывать истории о своей жизни. Будьте известны тем, что спрашиваете других, чего они больше всего ждут.

Вот трюк спикера:

В понедельник и вторник она спрашивает всех: "Вы делали что-то интересное на прошлых выходных?"

В четверг и пятницу она меняет это на: "Вы делаете что-то интересное в эти выходные?"

В среду она спрашивает: "Работаете над чем-то интересным или увлекательным на этой неделе?"

Перед любым отпуском или перерывом она спрашивает: "Ждете чего-то интересного на праздники?"

3. Как ответить, когда кто-то спрашивает: "Как дела?"

Когда дело доходит до построения доверия, важны не только вопросы, которые вы задаете, но и то, как вы реагируете, когда кто-то пытается с вами связаться.

Самая большая ошибка, которую видит Ванесса, заключается в том, что когда люди начинают разговоры, они сразу начинают с негатива: "Фу, эта ужасная погода!" или "Мой график был сумасшедший!" Вместо этого, стоит оставить одну интересную тему для начала и быть готовыми, когда кто-то поставит вам скучный вопрос.

В следующий раз, когда кто-то спросит: "Как дела?", попробуйте ответить с юмором или причудой. Вы можете попробовать ответить что-то вроде:

"Работаю на кофеине и мечтах".

"Держусь, как кот на мотивационном плакате".

4. Язык вашего тела важен так же, как и ваши слова

Слова важны, но ваше тело говорит громче. Держите руки не скрещенными и поверните их прямо, чтобы казаться открытыми. Открытая позиция приглашает к взаимности; закрытая вызывает сомнения.

Крепкое рукопожатие — от одного до трех пожатий, твердое, но легкое — говорит о вашей уверенности в себе и даже может сигнализировать о ваших чертах личности.

Во время видеозвонков немного наклонитесь, чтобы сократить разрыв. Если люди кивают, попробуйте кивнуть в ответ.

5. Практикуйте в своей повседневной жизни

Испытайте эти советы в безопасных местах с низким давлением, например, разговаривая с кассиром, соседом или другом за кофе. Главное — начать с малого и быть последовательным.

Попробуйте задать вопрос о позитивных планах на будущее за обедом или отразить язык тела во время прогулки.

