Ніколи не питайте "Як справи?": успішні люди змушують інших довіряти їм по-іншому

Найгірше, що ви можете запитати на початку будь-якої комунікації, це: "Як справи?". Ви, по суті, говорите іншій людині, що взаємодія буде, як і будь-яка інша.

Вони, найімовірніше, дадуть відповідь: "Мій день був насичений. Гарний, але насичений". Це нудно, пише CNBC.

Спікерка та авторка Ванесса Ван Едвардс провела останні 17 років, вивчаючи людську поведінку та те, що породжує зв’язки між незнайомцями. Вона дізналася, що довіра може спалахнути або миттєво згаснути, і все це через незначні сигнали в перші секунди взаємодії.

Ось що робити, якщо ви дійсно хочете миттєво завоювати довіру.

1. Пропустіть нудні сценарії

Не питайте те, що запитують усі інші, наприклад: "Що сталося?" або "Був зайнятий останнім часом?" Спробуйте поставити запитання, яке все ще буде невимушеним, але шукає захоплення. Це налаштовує вас на кращу взаємодію.

Кілька прикладів:

Не питайте: "Як справи?" Натомість запитайте: "Яка найяскравіша подія твого тижня наразі?"

Не питайте: "Ви були зайняті?" Натомість запитайте: "Були якісь великі перемоги останнім часом?"

Не питайте: "Працюєте над чимось останнім часом?" Натомість запитайте: "Працюєте над чимось захопливим останнім часом?"

Пропустіть нудні сценарії Фото: Freepik

2. Шукайте радість у їхньому житті

Якщо ви хочете завоювати довіру в когось, заохочуйте їх розповідати історії про своє життя. Будьте відомі тим, що запитуєте інших, чого вони найбільше чекають.

Ось трюк спікерки:

У понеділок і вівторок вона запитує всіх: "Ви робили щось цікаве минулими вихідними?"

У четвер і п'ятницю вона змінює це на: "Ви робите щось цікаве цими вихідними?"

У середу вона запитує: "Працюєте над чимось цікавим або захопливим цього тижня?"

Перед будь-якою відпусткою чи перервою вона запитує: "Чекаєте чогось цікавого на свята?"

Шукайте радість у їхньому житті Фото: Freepik

3. Як відповісти, коли хтось запитує: "Як справи?"

Коли справа доходить до побудови довіри, важливі не лише питання, які ви ставите, але й те, як ви реагуєте, коли хтось намагається з вами зв’язатися.

Найбільша помилка, яку бачить Ванесса, полягає в тому, що коли люди починають розмови, вони одразу починають з негативу: "Фу, ця жахлива погода!" або "Мій графік був шалений!" Натомість, варто залишити одну цікаву тему для початку та бути готовими, коли хтось поставить вам нудне питання.

Наступного разу, коли хтось запитає: "Як справи?", спробуйте відповісти з гумором або примхою. Ви можете спробувати відповісти щось на кшталт:

"Працюю на кофеїні та мрії".

"Тримаюся, як кіт на мотиваційному плакаті".

4. Мова вашого тіла важлива так само, як і ваші слова

Слова важливі, але ваше тіло говорить голосніше. Тримайте руки не схрещеними та поверніть їх прямо, щоб здаватися відкритими. Відкрита позиція запрошує до взаємності; закрита викликає сумніви.

Міцне рукостискання — від одного до трьох потискувань, тверде, але легке — говорить про вашу впевненість у собі і навіть може сигналізувати про ваші риси особистості.

Під час відеодзвінків трохи нахиліться, щоб скоротити розрив. Якщо люди кивають, спробуйте кивнути у відповідь.

Мова вашого тіла важлива так само, як і ваші слова Фото: Pixels

5. Практикуйте у своєму повсякденному житті

Випробуйте ці поради в безпечних місцях з низьким тиском, наприклад, розмовляючи з касиром, сусідом або другом за кавою. Головне — почати з малого та бути послідовним.

Спробуйте поставити запитання про позитивні плани на майбутнє за обідом або віддзеркалити мову тіла під час прогулянки.

