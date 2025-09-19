Дом за 20 млн удивил покупателей: внутри скрыт "взрослый" сюрприз (фото)

В графстве Суррей на продажу выставили двухкомнатный дом, который внешне выглядит вполне типичным. Внутри же покупателей ждет неожиданная "изюминка" в виде комнаты для взрослых развлечений.

Related video

Как сообщает The Sun, на рынок недвижимости в британском поселке Блетчингли выставили дом, который, на первый взгляд, ничем не отличается от других. Однако после просмотра объявления покупатели были удивлены — внутри обнаружили довольно откровенную комнату.

Жилье расположено в тихом районе Редхилл, графство Суррей.

Несмотря на обычный фасад, одна из спален первого этажа удивила потенциальных владельцев. Внутри установлена массивная кожаная кровать и танцевальный шест, что сразу указывает на его нынешнее назначение — частное "взрослое пространство" для пар.

Комната на первом этаже оборудована шестом Фото: Скриншот

Дизайн комнаты дополняет ярко-розовый диван, провокационные картины, фиолетовая подсветка и телевизор. Вход украшают черные шторы с бахромой, создающие атмосферу клубного пространства. Также в комнате обустроена собственная душевая, отделанная плиткой.

Санузел Фото: Скриншот

Несмотря на откровенный стиль, в списке на продажу помещения описали как "гибкое решение для комфортного проживания на одном уровне или для размещения гостей".

Комната на первом этаже Фото: Скриншот

Недвижимость под названием "The Parlour" (укр. "Салон") оценили в пределах от £375 000 до £400 000 (около 18,9-20,2 млн грн). Дом расположен на Пенделл-роуд в исторической деревне Блетчингли.

В квартире предусмотрены две ванные комнаты, просторная веранда, кухня с мебелью, лестница с двухуровневым переходом и места для хранения.

В описании агентства Connells указано, что этот дом сочетает традиционный шарм и современные удобства, а также станет "редкой возможностью для тех, кто ищет жилье с характером".

Как сообщал Фокус, пара нашла тайную дверь в съемном доме.

Фокус также писал, что блогер рассказал, как аренда элитного дома стала ночным кошмаром и штрафом.