$10 тысяч за фото: блогер рассказал, как аренда элитного дома стала ночным кошмаром и штрафом
На первый взгляд, роскошный особняк среди калифорнийской пустыни может показаться мечтой. Однако для одного гостя популярный "Невидимый дом" в Джошуа-Три превратился в дорогой кошмар.
Блогер из TikTok Шон Дэвис (@seanmdavis) поделился своей историей в видео, которое уже посмотрели более 1,3 миллиона пользователей. По его словам, после обычного селфи в вилле, арендованной через Airbnb за $2400 за ночь, он получил неожиданный счет — штраф в размере $10 тысяч, пишет New York Post.
Невидимый дом в нацпарке
"Невидимый дом", известный своей зеркальной архитектурой, попадал в шоу Netflix "Самые удивительные места для отдыха в мире" и привлекал знаменитостей, в частности Деми Ловато, Лиззо и Diplo. Дом площадью 5,5 тысяч квадратных футов (примерно 510 квадратных метров) имеет инновационные "умные" технологии, 30-метровый крытый бассейн и почти незаметный для глаза фасад, сливающийся с пейзажем.
Штраф за селфи
Но для Дэвиса впечатления были испорчены. Он объяснил, что конфликт возник после того, как подруга одного из его знакомых сделала селфи в ванной комнате, отметила бренд в Instagram, а фото впоследствии распространили. Это, по словам Дэвиса, активировало пункт договора о коммерческой съемке и стало причиной огромного штрафа.
"Мы даже не делали рекламный контент в доме, снимали только снаружи. Они имели претензию только к одному селфи", — подчеркнул он.
Также он пожаловался на дискомфорт: ночью жильцы не видят, что происходит снаружи, зато внутри все хорошо просматривается, а конструкция дома трещит и грохочет, мешая спать.
Несмотря на жалобы Дэвиса, в комментариях пользователи отметили, что высокие тарифы на съемку в арендованных домах — распространенная практика в индустрии.
"Для коммерческой съемки $10 тысяч — это стандарт. Все делают эту ошибку только один раз", — написал один из корреспондентов.
