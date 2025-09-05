Кровать над дырой: квартира со "смертельной ловушкой" отпугивает арендодателей (фото)

В сети обсуждают необычное объявление о сдаче квартиры в Лондоне (Великобритания), которое вызвало шок у потенциальных арендаторов. В одной из комнат невозможно стоять в полный рост.

Related video

Жилье стоимостью 2650 фунтов стерлингов (147 тысяч гривен) в месяц, расположенное в районе Уолтемстоу (восточный Лондон), пользователи соцсетей назвали "смертельной ловушкой". Об этом пишет Lad Bible.

Причиной ажиотажа стала одна из "трех спален", до которой можно добраться лишь через люк в потолке кухни. Чтобы попасть в комнату, жильцам нужно открыть люк прямо посреди кухни и подняться по лестнице.

На фото видно, что кровать фактически "парит" над дырой в полу, а потолок настолько низкий, что в комнате невозможно стоять в полный рост. Пользователи соцсетей уверены: подобное жилье небезопасно и может быть даже незаконным.

Потолок настолько низкий, что в комнате невозможно стоять в полный рост Фото: Kennedy News & Media

Реакция соцсетей

Кадры быстро разлетелись по TikTok, вызвав бурю эмоций: от смеха до возмущения.

"Представьте, что вы провалились туда ночью";

"А как объяснить девушке после вечеринки, что спать придется идти через люк на кухне?";

"Как вы вообще укладываете простыни?";

"Вторая спальня, наверное, — это гамак под лестницей";

"Это смертельная ловушка".

Компания OpenRent, разместившая объявление, описала квартиру как "прекрасную трехкомнатную недвижимость в отличном месте". Однако после шквала критики представитель заявил, что "в объявлении была ошибка", и добавил новые фотографии.

Тем не менее, спорные снимки с кроватью над люком остались в сети, а пользователи продолжают называть квартиру "опасной" и сравнивать ее с комнатой для "максимум шести жильцов".

Ранее Фокус сообщал, что пара купила 400-летний дом и случайно нашла то, о чем не знали даже прошлые владельцы. Во время работ на участке экскаватор случайно сдвинул землю, и под кирпичной кладкой пара заметила круглый контур.

Также стало известно, что мужчину обязали снести летний домик после жалоб соседей. По их словам, постройка больше напоминает частный бар, чем хозяйственную пристройку, и мешает им спокойно жить.