Ліжко над дірою: квартира зі "смертельною пасткою" відлякує орендодавців (фото)

У мережі обговорюють незвичайне оголошення про здачу квартири в Лондоні (Велика Британія), яке викликало шок у потенційних орендарів. В одній із кімнат неможливо стояти на повний зріст.

Related video

Житло вартістю 2650 фунтів стерлінгів (147 тисяч гривень) на місяць, розташоване в районі Волтемстоу (східний Лондон), користувачі соцмереж назвали "смертельною пасткою". Про це пише Lad Bible.

Причиною ажіотажу стала одна з "трьох спалень", до якої можна дістатися лише через люк у стелі кухні. Щоб потрапити до кімнати, мешканцям потрібно відчинити люк просто посеред кухні та піднятися сходами.

На фото видно, що ліжко фактично "ширяє" над діркою в підлозі, а стеля настільки низька, що в кімнаті неможливо стояти на повний зріст. Користувачі соцмереж упевнені: таке житло небезпечне і може бути навіть незаконним.

Стеля настільки низька, що в кімнаті неможливо стояти на повний зріст Фото: Kennedy News & Media

Реакція соцмереж

Кадри швидко розлетілися по TikTok, викликавши бурю емоцій: від сміху до обурення.

"Уявіть, що ви провалилися туди вночі";

"А як пояснити дівчині після вечірки, що спати доведеться йти через люк на кухні?";

"Як ви взагалі укладаєте простирадла?";

"Друга спальня, напевно, — це гамак під сходами";

"Це смертельна пастка".

Компанія OpenRent, яка розмістила оголошення, описала квартиру як "чудову трикімнатну нерухомість у чудовому місці". Однак після шквалу критики представник заявив, що "в оголошенні була помилка", і додав нові фотографії.

Проте спірні знімки з ліжком над люком залишилися в мережі, а користувачі продовжують називати квартиру "небезпечною" і порівнювати її з кімнатою для "максимум шести мешканців".

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила 400-річний будинок і випадково знайшла те, про що не знали навіть минулі власники. Під час робіт на ділянці екскаватор випадково зрушив землю, і під цегляною кладкою пара помітила круглий контур.

Також стало відомо, що чоловіка зобов'язали знести літній будиночок після скарг сусідів. За їхніми словами, споруда більше нагадує приватний бар, ніж господарську прибудову, і заважає їм спокійно жити.