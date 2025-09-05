Підтримайте нас RU
Ліжко над дірою: квартира зі "смертельною пасткою" відлякує орендодавців (фото)

Кухня з дерев'яними шафами і сходами, що ведуть у спальню через люк у стелі
Щоб потрапити в кімнату, мешканцям потрібно відчинити люк просто посеред кухні та піднятися сходами | Фото: Kennedy News & Media

У мережі обговорюють незвичайне оголошення про здачу квартири в Лондоні (Велика Британія), яке викликало шок у потенційних орендарів. В одній із кімнат неможливо стояти на повний зріст.

Житло вартістю 2650 фунтів стерлінгів (147 тисяч гривень) на місяць, розташоване в районі Волтемстоу (східний Лондон), користувачі соцмереж назвали "смертельною пасткою". Про це пише Lad Bible.

Причиною ажіотажу стала одна з "трьох спалень", до якої можна дістатися лише через люк у стелі кухні. Щоб потрапити до кімнати, мешканцям потрібно відчинити люк просто посеред кухні та піднятися сходами.

На фото видно, що ліжко фактично "ширяє" над діркою в підлозі, а стеля настільки низька, що в кімнаті неможливо стояти на повний зріст. Користувачі соцмереж упевнені: таке житло небезпечне і може бути навіть незаконним.

Ліжко на горищі з низькою стелею і вікном у лондонській квартирі
Стеля настільки низька, що в кімнаті неможливо стояти на повний зріст
Фото: Kennedy News & Media

Реакція соцмереж

Кадри швидко розлетілися по TikTok, викликавши бурю емоцій: від сміху до обурення.

  • "Уявіть, що ви провалилися туди вночі";
  • "А як пояснити дівчині після вечірки, що спати доведеться йти через люк на кухні?";
  • "Як ви взагалі укладаєте простирадла?";
  • "Друга спальня, напевно, — це гамак під сходами";
  • "Це смертельна пастка".

Компанія OpenRent, яка розмістила оголошення, описала квартиру як "чудову трикімнатну нерухомість у чудовому місці". Однак після шквалу критики представник заявив, що "в оголошенні була помилка", і додав нові фотографії.

Проте спірні знімки з ліжком над люком залишилися в мережі, а користувачі продовжують називати квартиру "небезпечною" і порівнювати її з кімнатою для "максимум шести мешканців".

