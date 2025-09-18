$10 тисяч за фото: блогер розповів, як оренда елітного будинку стала нічним жахом і штрафом

На перший погляд, розкішний маєток серед каліфорнійської пустелі може здатися мрією. Проте для одного гостя популярний "Невидимий будинок" у Джошуа-Трі перетворився на дорогий кошмар.

Related video

Блогер із TikTok Шон Девіс (@seanmdavis) поділився своєю історією у відео, яке вже переглянули понад 1,3 мільйона користувачів. За його словами, після звичайного селфі у віллі, орендованої через Airbnb за $2400 за ніч, він отримав несподіваний рахунок — штраф у розмірі $10 тисяч, пише New York Post.

Невидимий будинок в нацпарку

"Невидимий дім", відомий своєю дзеркальною архітектурою, потрапляв у шоу Netflix "Найдивовижніші місця для відпочинку у світі" та приваблював знаменитостей, зокрема Демі Ловато, Ліззо та Diplo. Будинок площею 5,5 тисяч квадратних футів (приблизно 510 квадратних метрів) має інноваційні "розумні" технології, 30-метровий критий басейн та майже непомітний для ока фасад, що зливається з пейзажем.

Будинок площею має інноваційні "розумні" технології Фото: Backgrid

Штраф за селфі

Але для Девіса враження були зіпсовані. Він пояснив, що конфлікт виник після того, як подруга одного з його знайомих зробила селфі у ванній кімнаті, позначила бренд в Instagram, а фото згодом поширили. Це, за словами Девіса, активувало пункт договору про комерційну зйомку та стало причиною величезного штрафу.

"Ми навіть не робили рекламний контент у будинку, знімали лише ззовні. Вони мали претензію лише до одного селфі", – підкреслив він.

Також він поскаржився на дискомфорт: уночі мешканці не бачать, що відбувається назовні, зате всередину все добре проглядається, а конструкція будинку тріщить і гуркоче, заважаючи спати.

Попри скарги Девіса, у коментарях користувачі зазначили, що високі тарифи на зйомку в орендованих будинках — поширена практика в індустрії.

"Для комерційної зйомки $10 тисяч — це стандарт. Усі роблять цю помилку лише один раз", — написав один із дописувачів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, власниця з Китаю на два роки відклала реалізацію проєкту з будівництва залізниці через річку вартістю 38 мільярдів юанів, зажадавши заплатити мільйони доларів за скромний будинок.