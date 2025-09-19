Будинок за 20 млн здивував покупців: всередині приховано "дорослий" сюрприз (фото)

У графстві Суррей на продаж виставили двокімнатний будинок, що зовні виглядає цілком типовим. Усередині ж покупців чекає несподівана "родзинка" у вигляді кімнати для дорослих розваг.

Як повідомляє The Sun, на ринок нерухомості у британському селищі Блетчінглі виставили дім, який, на перший погляд, нічим не відрізняється від інших. Проте після перегляду оголошення покупці були здивовані — всередині виявили доволі відверту кімнату.

Житло розташоване в тихому районі Редхілл, графство Суррей.

Попри звичайний фасад, одна зі спалень першого поверху здивувала потенційних власників. Усередині встановлене масивне шкіряне ліжко та танцювальний жердин, що одразу вказує на його нинішнє призначення — приватний "дорослий простір" для пар.

Кімната на першому поверсі обладнана жердиною

Дизайн кімнати доповнює яскраво-рожевий диван, провокаційні картини, фіолетове підсвічування та телевізор. Вхід прикрашають чорні штори з бахромою, що створюють атмосферу клубного простору. Також у кімнаті облаштована власна душова, оздоблена плиткою.

Санвузол

Попри відвертий стиль, у списку на продаж приміщення описали як "гнучке рішення для комфортного проживання на одному рівні чи для розміщення гостей".

Кімната на першому поверсі

Нерухомість під назвою "The Parlour" (укр. "Салон") оцінили в межах від £375 000 до £400 000 (близько 18,9–20,2 млн грн). Дім розташований на Пенделл-роуд в історичному селі Блетчінглі.

У помешканні передбачені дві ванні кімнати, простора веранда, кухня з меблями, сходи з дворівневим переходом та місця для зберігання.

В описі агентства Connells зазначено, що цей дім поєднує традиційний шарм і сучасні зручності, а також стане "рідкісною можливістю для тих, хто шукає житло з характером".

