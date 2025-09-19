Пара знайшла таємні двері у зйомному будинку: вони не повірили тому, що побачили (відео)

Американська пара Коннор і Джесс Мойнігани орендували будинок під час відпустки. Однак детальний огляд дому показав, що він містить кілька таємних місцин і дверей, які вразили подружжя.

За час перебування там сім'я виявила дивні двері за книжковою шафою та на третій поверх, як видно на опублікованих роликах в TikTok.

Відео пари стало вірусним — зібрало уже 4,8 млн переглядів. Сама історія сталася у 2024 році: пан Мойніган показує, як підозріла шафа перетворюється на вхід після натискання невидимої кнопки у верхній частині та веде кудись донизу.

Чоловік згадує, що Він і його дружина Джесс забронювали будинок для скелелазної поїздки на день народження Джесс.

"Це дім розташований в Канон-Сіті, штат Колорадо. Ми шукали гарне місце через AirBnB, щоб відсвяткувати з друзями, тут було багато ліжок і джакузі", — розповів чоловік для Newsweek.

На кадрах видно, що таємні замасковані двері ведуть до сходів у підвал. Підвал містив "ще кілька дивних кімнат і замкнені двері з написом "не відкривати"". Таємниця посилилася, коли пара помітила щось дивне у структурі будинку — "секретний третій поверх".

Згодом пара знайшла спосіб дістатися загадкового третього поверху, про що розповіли у новому відео на TikTok. Чоловік говорить, що той простір виглядає так, ніби раніше тут було житлове приміщення, але зараз "це більше схоже на горище".

"Ми обійшли всі кімнати та всі кути будинку і врешті знайшли вхід до секретного третього поверху в одній з ванних кімнат для гостей. Це приміщення раніше було житловим, на початку видно залишки старих сходів. Мені довелося пролізти через отвір у стелі ванної, щоб піднятися сюди. Але видно, що тут є водонагрівач, вікна та труби", — розповів Коннор.

Сам чоловік припускає, що вони були не єдиними, хто знаходив приховані особливості будинку: попередні гості також стикалися з подібним. У своїх роликах американець показав скріншоти позитивних відгуків інших гостей, які те ж"знаходили приховані сходи та інші цікаві речі в будинку".

Що кажуть в AirBnB

Представник Airbnb повідомив Newsweek, що відео справді підтверджує перебування пари у 2024-му. Також спікер сервісу додав, що гості отримали доступ до горища та підвалу, що є звичним для багатьох будинків.

"Нас про це не повідомляли, але наша служба підтримки працює цілодобово. [Щодо цієї ситуації, то] власники можуть встановлювати правила будинку в описі, включно з обмеженими зонами, які гості бачать перед бронюванням і повинні поважати під час перебування", — йдеться у заяві та вказується, що ніяких офіційних скарг від гостей чи господарів "не надходило".

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя знайшло замуровані двері під час ремонту будинку. Історична знахідка стала справжньою сенсацією в соціальних мережах.

Згодом стало відомо, як люди обговорюють двері, які неможливо відчинити навіть із ключем. Одні з дверей у будинку виявилися наглухо замкненими й заблокованими зсередини.