Пара нашла тайную дверь в съемном доме: они не поверили тому, что увидели (видео)

Американская пара Коннор и Джесс Мойниганы арендовали дом во время отпуска. Однако детальный осмотр дома показал, что он содержит несколько тайных мест и дверей, которые поразили супругов.

За время пребывания там семья обнаружила странные двери за книжным шкафом и на третий этаж, как видно на опубликованных роликах в TikTok.

Видео пары стало вирусным — собрало уже 4,8 млн просмотров. Сама история произошла в 2024 году: господин Мойниган показывает, как подозрительный шкаф превращается во вход после нажатия невидимой кнопки в верхней части и ведет куда-то вниз.

Мужчина вспоминает, что он и его жена Джесс забронировали дом для скалолазной поездки на день рождения Джесс.

"Это дом расположен в Канон-Сити, штат Колорадо. Мы искали хорошее место через AirBnB, чтобы отпраздновать с друзьями, здесь было много кроватей и джакузи", — рассказал мужчина для Newsweek.

На кадрах видно, что тайные замаскированные двери ведут к лестнице в подвал. Подвал содержал "еще несколько странных комнат и запертые двери с надписью "не открывать"". Тайна усилилась, когда пара заметила что-то странное в структуре дома — "секретный третий этаж".

Впоследствии пара нашла способ добраться до загадочного третьего этажа, о чем рассказали в новом видео на TikTok. Мужчина говорит, что то пространство выглядит так, будто раньше здесь было жилое помещение, но сейчас "это больше похоже на чердак".

"Мы обошли все комнаты и все углы дома и наконец нашли вход на секретный третий этаж в одной из ванных комнат для гостей. Это помещение раньше было жилым, в начале видны остатки старой лестницы. Мне пришлось пролезть через отверстие в потолке ванной, чтобы подняться сюда. Но видно, что здесь есть водонагреватель, окна и трубы", — рассказал Коннор.

Сам мужчина предполагает, что они были не единственными, кто находил скрытые особенности дома: предыдущие гости также сталкивались с подобным. В своих роликах американец показал скриншоты положительных отзывов других гостей, которые то же "находили скрытые лестницы и другие интересные вещи в доме".

Что говорят в AirBnB

Представитель Airbnb сообщил Newsweek, что видео действительно подтверждает пребывание пары в 2024-м. Также спикер сервиса добавил, что гости получили доступ к чердаку и подвалу, что является обычным для многих домов.

"Нам об этом не сообщали, но наша служба поддержки работает круглосуточно. [Относительно этой ситуации, то] владельцы могут устанавливать правила дома в описании, включая ограниченные зоны, которые гости видят перед бронированием и должны уважать во время пребывания", — говорится в заявлении и указывается, что никаких официальных жалоб от гостей или хозяев "не поступало".

Ранее Фокус сообщал, что супруги нашли замурованную дверь во время ремонта дома. Историческая находка стала настоящей сенсацией в социальных сетях.

Впоследствии стало известно, как люди обсуждают двери, которые невозможно открыть даже с ключом. Одна из дверей в доме оказалась наглухо запертой и заблокированной изнутри.