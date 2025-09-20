Поддержите нас UA
20 сентября 2025 года: Астафьев день — что сегодня нельзя делать

Фото: Википедия

Сегодня нельзя пересчитывать мелкие деньги в кошелке и менять имидж.

Что случилось 20 сентября?

Сегодня православная церковь почитает память великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта. Эту верующую семью казнили по указу император Адриана, который был язычником и боролся с христианами.

Также 20 сентября в Украине празднуют День HR-менеджера.

Что нельзя делать 20 сентября:

  • дарить подарки;
  • гулять по лесу;
  • пересчитывать мелкие деньги в кошелке;
  • менять имидж.

Народные приметы и поверья:

  • северный ветер – к похолоданию, а если южный – тепло еще продержится долго;
  • туман и летающая паутина — к теплой и затяжной осени;
  • западный ветер дует на сырую погоду осенью, а северо-восточный — на сильные ливни;
  • холодную зиму предвещает обилие шелухи на луковицах.

День ангела празднуют:

Андрей, Евгений, Александр, Василий, Виталий.

Также в этот день:

1946 год — открывается первый Каннский кинофестиваль;

1991 год — создают Службу национальной безопасности Украины (ныне — СБУ);

2008 год — открытие первого в Украине IMAX кинотеатра.

