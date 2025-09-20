20 сентября 2025 года: Астафьев день — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя пересчитывать мелкие деньги в кошелке и менять имидж.

Related video

Что случилось 20 сентября?

Сегодня православная церковь почитает память великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта. Эту верующую семью казнили по указу император Адриана, который был язычником и боролся с христианами.

Также 20 сентября в Украине празднуют День HR-менеджера.

Что нельзя делать 20 сентября:

дарить подарки;

гулять по лесу;

пересчитывать мелкие деньги в кошелке;

менять имидж.

Народные приметы и поверья:

северный ветер – к похолоданию, а если южный – тепло еще продержится долго;

туман и летающая паутина — к теплой и затяжной осени;

западный ветер дует на сырую погоду осенью, а северо-восточный — на сильные ливни;

холодную зиму предвещает обилие шелухи на луковицах.

День ангела празднуют:

Андрей, Евгений, Александр, Василий, Виталий.

Также в этот день:

1946 год — открывается первый Каннский кинофестиваль;

1991 год — создают Службу национальной безопасности Украины (ныне — СБУ);

2008 год — открытие первого в Украине IMAX кинотеатра.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на сентябрь 2025 года.