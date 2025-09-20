Стиль жизни
20 сентября 2025 года: Астафьев день — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя пересчитывать мелкие деньги в кошелке и менять имидж.
Что случилось 20 сентября?
Сегодня православная церковь почитает память великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта. Эту верующую семью казнили по указу император Адриана, который был язычником и боролся с христианами.
Также 20 сентября в Украине празднуют День HR-менеджера.
Что нельзя делать 20 сентября:
- дарить подарки;
- гулять по лесу;
- пересчитывать мелкие деньги в кошелке;
- менять имидж.
Народные приметы и поверья:
- северный ветер – к похолоданию, а если южный – тепло еще продержится долго;
- туман и летающая паутина — к теплой и затяжной осени;
- западный ветер дует на сырую погоду осенью, а северо-восточный — на сильные ливни;
- холодную зиму предвещает обилие шелухи на луковицах.
День ангела празднуют:
Андрей, Евгений, Александр, Василий, Виталий.
Также в этот день:
1946 год — открывается первый Каннский кинофестиваль;
1991 год — создают Службу национальной безопасности Украины (ныне — СБУ);
2008 год — открытие первого в Украине IMAX кинотеатра.
