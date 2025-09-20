Стиль життя
20 вересня 2025 року: Астаф'єв день — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна перераховувати дрібні гроші в гаманці і змінювати імідж.
Що сталося 20 вересня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомученика Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії та чад їхніх Агапія і Феопіста. Цю віруючу сім'ю стратили за указом імператор Адріана, який був язичником і боровся з християнами.
Також 20 вересня в Україні святкують День HR-менеджера.
Що не можна робити 20 вересня:
- дарувати подарунки;
- гуляти лісом;
- перераховувати дрібні гроші в гаманці;
- змінювати імідж.
Народні прикмети та повір'я:
- північний вітер — до похолодання, а якщо південний — тепло ще протримається довго;
- туман і літаюче павутиння — до теплої та затяжної осені;
- західний вітер дме на сиру погоду восени, а північно-східний — на сильні зливи;
- холодну зиму віщує велика кількість лушпиння на цибулинах.
День ангела святкують:
Андрій, Євген, Олександр, Василь, Віталій.
Також цього дня:
1946 рік — відкривається перший Каннський кінофестиваль;
1991 рік — створюють Службу національної безпеки України (нині — СБУ);
2008 рік — відкриття першого в Україні IMAX кінотеатру.
