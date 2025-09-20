20 вересня 2025 року: Астаф'єв день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна перераховувати дрібні гроші в гаманці і змінювати імідж.

Що сталося 20 вересня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомученика Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії та чад їхніх Агапія і Феопіста. Цю віруючу сім'ю стратили за указом імператор Адріана, який був язичником і боровся з християнами.

Також 20 вересня в Україні святкують День HR-менеджера.

Що не можна робити 20 вересня:

дарувати подарунки;

гуляти лісом;

перераховувати дрібні гроші в гаманці;

змінювати імідж.

Народні прикмети та повір'я:

північний вітер — до похолодання, а якщо південний — тепло ще протримається довго;

туман і літаюче павутиння — до теплої та затяжної осені;

західний вітер дме на сиру погоду восени, а північно-східний — на сильні зливи;

холодну зиму віщує велика кількість лушпиння на цибулинах.

День ангела святкують:

Андрій, Євген, Олександр, Василь, Віталій.

Також цього дня:

1946 рік — відкривається перший Каннський кінофестиваль;

1991 рік — створюють Службу національної безпеки України (нині — СБУ);

2008 рік — відкриття першого в Україні IMAX кінотеатру.

