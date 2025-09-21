21 сентября 2025 года: апостола Кодрата — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя поднимать что-то с земли и покупать украшения.

Что случилось 21 сентября?

Сегодня православная церковь почитает память апостола от семидесяти Кодрата. Он обратил в христианство много язычников, из-за чего его постоянно преследовали идолопоклонники. Когда-то язычники напали на Кодрата и побила его камнями, после чего бросили в тюрьму, где он умер от голода.

Также 21 сентября празднуют День мира в Украине и Международный день мира.

Что нельзя делать 21 сентября:

поднимать что-то с земли;

покупать украшения;

причинять даже малейший вред животным.

Народные приметы и поверья:

какая сегодня погода, такой она будет и в октябре;

много орехов и мало грибов — зима будет снежной и суровой;

северо-западный ветер — к морозной зиме.

День ангела празднуют:

Иван, Георгий.

Родились 21 сентября:

1947 год – Стивен Кинг, американский писатель, фантаст и мистик, "король ужасов".

Также в этот день:

1933 год — в Лейпциге начинается судебный процесс над коммунистами по обвинению в поджоге рейхстага;

1940 год — в Лондоне принимают решение использовать метро как бомбоубежище;

1940 год — открывают Львовский театр оперы и балета.

