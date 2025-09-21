21 сентября 2025 года: апостола Кодрата — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя поднимать что-то с земли и покупать украшения.
Что случилось 21 сентября?
Сегодня православная церковь почитает память апостола от семидесяти Кодрата. Он обратил в христианство много язычников, из-за чего его постоянно преследовали идолопоклонники. Когда-то язычники напали на Кодрата и побила его камнями, после чего бросили в тюрьму, где он умер от голода.
Также 21 сентября празднуют День мира в Украине и Международный день мира.
Что нельзя делать 21 сентября:
- поднимать что-то с земли;
- покупать украшения;
- причинять даже малейший вред животным.
Народные приметы и поверья:
- какая сегодня погода, такой она будет и в октябре;
- много орехов и мало грибов — зима будет снежной и суровой;
- северо-западный ветер — к морозной зиме.
День ангела празднуют:
Иван, Георгий.
Родились 21 сентября:
1947 год – Стивен Кинг, американский писатель, фантаст и мистик, "король ужасов".
Также в этот день:
1933 год — в Лейпциге начинается судебный процесс над коммунистами по обвинению в поджоге рейхстага;
1940 год — в Лондоне принимают решение использовать метро как бомбоубежище;
1940 год — открывают Львовский театр оперы и балета.
