21 вересня 2025 року: апостола Кодрата — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна піднімати щось із землі та купувати прикраси.

Related video

Що сталося 21 вересня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола від сімдесяти Кодрата. Він навернув до християнства багато язичників, через що його постійно переслідували ідолопоклонники. Колись язичники напали на Кодрата і побили його камінням, після чого кинули до в'язниці, де він помер від голоду.

Також 21 вересня святкують День миру в Україні та Міжнародний день миру.

Що не можна робити 21 вересня:

піднімати щось із землі;

купувати прикраси;

завдавати навіть найменшої шкоди тваринам.

Народні прикмети та повір'я:

яка сьогодні погода, такою вона буде і в жовтні;

багато горіхів і мало грибів — зима буде сніжною і суворою;

північно-західний вітер — до морозної зими.

День ангела святкують:

Іван, Георгій.

Народилися 21 вересня:

1947 рік — Стівен Кінг, американський письменник, фантаст і містик, "король жахів".

Також цього дня:

1933 рік — у Лейпцигу починається судовий процес над комуністами за звинуваченням у підпалі рейхстагу;

1940 рік — у Лондоні ухвалюють рішення використовувати метро як бомбосховище;

1940 рік — відкривають Львівський театр опери та балету.

Також Фокус писав календар церковних свят на вересень 2025 року.