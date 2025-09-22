"Мы не боимся": у певицы Гайтаны умер отец — что известно (фото)

Украинская певица сообщила о смерти отца. Мужчина, который в последнее время находился в тяжелом состоянии, ушел из жизни в Республике Конго. Пока неизвестно, что именно стало причиной смерти.

Печальной вестью о смерти отца Гайтана поделилась 21 сентября в Instagram. Она опубликовала фото своего папы и написала, что его больше нет, оставив чувственное обращение, посвященное памяти родного человека.

В своем посте Гайтана отметила, что отец навсегда останется в ее сердце, а его жизненные уроки и мудрость она теперь будет передавать своей дочери.

Умер отец Гайтаны

"Я люблю тебя вечно и всегда ношу в себе твою бесценную любовь. Твоя доброта, твоя улыбка, твои теплые объятия, твоя мудрость, твоя вера и твой любящий взгляд... Слезы радости каждый раз, когда мы встречались, звук твоего голоса — полный и боли, и заботы в самые тяжелые времена моей жизни. Все это я храню в себе, папа. Я берегу твои могущественные молитвы глубоко в сердце. Они каждый день дают мне силу. Ты научил меня жить без страха, верить, что небо открыто. Теперь я учу этому свою дочь. Мы не боимся, папа", — пишет певица.

Умер отец Гайтаны Фото: Instagram gaitanamusic

Завершая свое послание, артистка отметила, что все равно чувствует присутствие отца, хотя его больше нет.

"Даже если я не вижу тебя с открытыми глазами, то вижу еще четче, когда закрываю их. Я чувствую тебя рядом. Теперь ты с Ним — с Тем, Кого ты всегда слушал, любил, почитал и следовал за Ним: с нашим Небесным Отцом. Покойся с миром, мой дорогой папа. Небо открыто. Лети домой, дорогая душа. Спасибо за все. Аминь", — добавила она.

Причина смерти

Причину смерти Гайтана не назвала, но ранее она сообщала, что отец находился в критическом состоянии. По ее словам, чтобы добраться к нему в Конго, пришлось преодолеть значительные трудности с оформлением визы.

