"Ми не боїмося": у співачки Гайтани помер батько — що відомо (фото)

Українська співачка повідомила про смерть батька. Чоловік, який останнім часом перебував у тяжкому стані, пішов із життя в Республіці Конго. Поки невідомо, що саме стало причиною смерті.

Related video

Сумною звісткою про смерть батька Гайтана поділилася 21 вересня в Instagram. Вона опублікувала фото свого тата й написала, що його більше немає, залишивши чуттєве звернення, присвячене пам’яті рідної людини.

У своєму дописі Гайтана наголосила, що батько назавжди залишиться в її серці, а його життєві уроки та мудрість вона тепер передаватиме своїй доньці.

Помер батько Гайтани

"Я люблю тебе вічно й завжди ношу у собі твою безцінну любов. Твоя доброта, твоя усмішка, твої теплі обійми, твоя мудрість, твоя віра і твій люблячий погляд… Сльози радості щоразу, коли ми зустрічалися, звук твого голосу — сповнений і болю, і турботи в найважчі часи мого життя. Усе це я зберігаю в собі, тату. Я бережу твої могутні молитви глибоко в серці. Вони щодня дають мені силу. Ти навчив мене жити без страху, вірити, що небо відкрите. Тепер я вчу цього свою доньку. Ми не боїмося, тату", — пише співачка.

Помер батько Гайтани Фото: Instagram gaitanamusic

Завершуючи свій допис, артистка зазначила, що все одно відчуває присутність батька, хоч його більше немає.

"Навіть якщо я не бачу тебе з відкритими очима, то бачу ще чіткіше, коли заплющую їх. Я відчуваю тебе поруч. Тепер ти з Ним — з Тим, Кого ти завжди слухав, любив, шанував і слідував за Ним: з нашим Небесним Отцем. Спочивай з миром, мій дорогий тату. Небо відкрите. Лети додому, дорогоцінна душе. Дякую за все. Амінь", — додала вона.

Причина смерті

Причину смерті Гайтана не назвала, але раніше вона повідомляла, що батько перебував у критичному стані. За її словами, щоб дістатися до нього в Конго, довелося подолати значні труднощі з оформленням візи.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, виконавиця показала архівне фото з Криму.