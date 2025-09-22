"Это же государственная картина": народная артистка Украины шокировала гонораром за свой знаковый фильм

Актриса поделилась подробностями об оплате работы в ленте "Дом "Слово". Бесконечный роман". Она отметила, что получила немного, потому что это государственный фильм.

Народная артистка Украины Нина Набока, которая получила премию "Золота дзиґа" за лучшую роль второго плана в фильме "Дом "Слово". Бесконечный роман", поделилась неожиданной подробностью о своем гонораре в шоу "Утро в большом городе".

Актриса отметила, что для нее нет второстепенных ролей, ведь главное — это мастерство исполнителя.

"Я хочу сниматься, у меня нет маленьких ролей, есть маленькие актеры", — отметила Набока.

Сколько получила Нина Набока за роль в фильме "Дом "Слово"

В то же время она призналась, что за работу в государственной картине получила лишь 10 тысяч гривен.

"[За роль в "Доме "Слово"] получила 10 тыс. грн. Это же государственная картина", — сказала актриса.

Фильм "Дом "Слово"

Фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман" режиссировал Тарас Томенко. Лента рассказывает о трагической судьбе украинских писателей, которые жили в харьковском доме "Слово" в 1930-х годах. Нина Набока — одна из актрис, сыгравшая в этом фильме, который освещает превращение коммунистического рая в ад для деятелей "Расстрелянного возрождения".

