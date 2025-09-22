"Це ж державна картина": народна артистка України шокувала гонораром за свій знаковий фільм
Акторка поділилася подробицями про оплату роботи у стрічці "Будинок “Слово". Нескінчений роман". Вона зазначила, що отримала небагато, бо це державний фільм.
Народна артистка України Ніна Набока, яка здобула премію "Золота дзиґа" за найкращу роль другого плану у фільмі "Будинок "Слово". Нескінчений роман", поділилася несподіваною подробицею про свій гонорар у шоу "Ранок у великому місті".
Акторка наголосила, що для неї немає другорядних ролей, адже головне – це майстерність виконавця.
"Я хочу зніматися, у мене немає маленьких ролей, є маленькі актори", – зазначила Набока.
Скільки отримала Ніна Набока за роль у фільмі "Будинок "Слово"
Водночас вона зізналася, що за роботу в державній картині отримала лише 10 тисяч гривень.
"[За роль у "Будинку "Слово"] отримала 10 тис. грн. Це ж державна картина", – сказала акторка.
Фільм "Будинок "Слово"
Фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" режисирував Тарас Томенко. Стрічка розповідає про трагічну долю українських письменників, які жили в харківському будинку "Слово" в 1930-х роках. Ніна Набока — одна з актрис, що зіграла в цьому фільмі, який висвітлює перетворення комуністичного раю на пекло для діячів "Розстріляного відродження".
