23 сентября 2025 года: зачатие Иоанна Предтечи — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя завидовать и обижать животных.
Что случилось 23 сентября?
Сегодня православная церковь почитает зачатие Иоанна Предтечи. Иоанн был зачат в семье праведных Захарии и Елизаветы. Пара долго не имела детей, но так как среди евреев это считалось позором, они молились Богу с просьбой подарить им ребенка. Вскоре Захарию явился архангел Гавриил и сообщил, что у него родится сын, который будет предшественником Господа.
Что нельзя делать 23 сентября:
- завидовать;
- обижать животных;
- употреблять алкоголь.
Народные приметы и поверья:
- созрели калина и черная бузина, а также много орехов и мало грибов – зима будет суровой;
- вырос высокий сорняк – к снежной зиме;
- крики гусей знаменуют скорый приход зимних холодов.
День ангела празднуют:
Андрей, Евгений, Климент, Павел, Петр, Иван.
Родились в этот день:
1872 год — Соломия Крушельницкая, известная украинская оперная певица, педагогиня;
1943 год — Хулио Иглесиас, испанский певец, музыкант, автор песен.
Также в этот день:
1846 год — Иоганн Готфрид Галле и Генрих Луи д'Аррест открывает Нептун, восьмую планету Солнечной системы;
1848 год — американец Джон Куртис делает первую жевательную резинку;
1913 год — француз Ролан Гаррос первым перелетает через Средиземное море;
1938 год — во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке закладывают капсулу времени, которую должны раскрыть в 6939 году;
2008 год — презентация первой версии операционной системы "Android".
Также Фокус писал календарь церковных праздников на сентябрь 2025 года.