23 сентября 2025 года: зачатие Иоанна Предтечи — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя завидовать и обижать животных.

Что случилось 23 сентября?

Сегодня православная церковь почитает зачатие Иоанна Предтечи. Иоанн был зачат в семье праведных Захарии и Елизаветы. Пара долго не имела детей, но так как среди евреев это считалось позором, они молились Богу с просьбой подарить им ребенка. Вскоре Захарию явился архангел Гавриил и сообщил, что у него родится сын, который будет предшественником Господа.

Что нельзя делать 23 сентября:

завидовать;

обижать животных;

употреблять алкоголь.

Народные приметы и поверья:

созрели калина и черная бузина, а также много орехов и мало грибов – зима будет суровой;

вырос высокий сорняк – к снежной зиме;

крики гусей знаменуют скорый приход зимних холодов.

День ангела празднуют:

Андрей, Евгений, Климент, Павел, Петр, Иван.

Родились в этот день:

1872 год — Соломия Крушельницкая, известная украинская оперная певица, педагогиня;

1943 год — Хулио Иглесиас, испанский певец, музыкант, автор песен.

Также в этот день:

1846 год — Иоганн Готфрид Галле и Генрих Луи д'Аррест открывает Нептун, восьмую планету Солнечной системы;

1848 год — американец Джон Куртис делает первую жевательную резинку;

1913 год — француз Ролан Гаррос первым перелетает через Средиземное море;

1938 год — во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке закладывают капсулу времени, которую должны раскрыть в 6939 году;

2008 год — презентация первой версии операционной системы "Android".

