23 вересня 2025 року: зачаття Іоанна Предтечі — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна заздрити і ображати тварин.
Що сталося 23 вересня?
Сьогодні православна церква вшановує зачаття Іоанна Предтечі. Іоанн був зачатий у сім'ї праведних Захарії та Єлизавети. Пара довго не мала дітей, але оскільки серед євреїв це вважалося ганьбою, вони молилися Богу з проханням подарувати їм дитину. Незабаром Захарії з'явився архангел Гавриїл і повідомив, що в нього народиться син, який буде попередником Господа.
Що не можна робити 23 вересня:
- заздрити;
- ображати тварин;
- вживати алкоголь.
Народні прикмети та повір'я:
- дозріли калина і чорна бузина, а також багато горіхів і мало грибів — зима буде суворою;
- виріс високий бур'ян — до сніжної зими;
- крики гусей знаменують швидкий прихід зимових холодів.
День ангела святкують:
Андрій, Євген, Климент, Павло, Петро, Іван.
Народилися в цей день:
1872 рік — Соломія Крушельницька, відома українська оперна співачка, педагогиня;
1943 рік — Хуліо Іглесіас, іспанський співак, музикант, автор пісень.
Також цього дня:
1846 рік — Йоганн Готфрід Галле і Генріх Луї д'Аррест відкриває Нептун, восьму планету Сонячної системи;
1848 рік — американець Джон Куртіс робить першу жувальну гумку;
1913 рік — француз Ролан Гаррос першим перелітає через Середземне море;
1938 рік — під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладають капсулу часу, яку мають розкрити 6939 року;
2008 рік — презентація першої версії операційної системи "Android".
