23 вересня 2025 року: зачаття Іоанна Предтечі — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна заздрити і ображати тварин.

Related video

Що сталося 23 вересня?

Сьогодні православна церква вшановує зачаття Іоанна Предтечі. Іоанн був зачатий у сім'ї праведних Захарії та Єлизавети. Пара довго не мала дітей, але оскільки серед євреїв це вважалося ганьбою, вони молилися Богу з проханням подарувати їм дитину. Незабаром Захарії з'явився архангел Гавриїл і повідомив, що в нього народиться син, який буде попередником Господа.

Що не можна робити 23 вересня:

заздрити;

ображати тварин;

вживати алкоголь.

Народні прикмети та повір'я:

дозріли калина і чорна бузина, а також багато горіхів і мало грибів — зима буде суворою;

виріс високий бур'ян — до сніжної зими;

крики гусей знаменують швидкий прихід зимових холодів.

День ангела святкують:

Андрій, Євген, Климент, Павло, Петро, Іван.

Народилися в цей день:

1872 рік — Соломія Крушельницька, відома українська оперна співачка, педагогиня;

1943 рік — Хуліо Іглесіас, іспанський співак, музикант, автор пісень.

Також цього дня:

1846 рік — Йоганн Готфрід Галле і Генріх Луї д'Аррест відкриває Нептун, восьму планету Сонячної системи;

1848 рік — американець Джон Куртіс робить першу жувальну гумку;

1913 рік — француз Ролан Гаррос першим перелітає через Середземне море;

1938 рік — під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладають капсулу часу, яку мають розкрити 6939 року;

2008 рік — презентація першої версії операційної системи "Android".

Також Фокус писав календар церковних свят на вересень 2025 року.