Вышел трейлер "Мандалорец и Грогу": Педро Паскаль возвращается в новом приключении "Звездных войн" (видео)

Первый официальный трейлер ленты "Мандалорец и Грогу" уже представлен зрителям. Фильм открывает новую страницу во вселенной "Звездных войн" и вновь объединяет Педро Паскаля с любимым персонажем фанатов — Грогу.

Как сообщает The Economic Times, премьера ролика состоялась сегодня. Видео знакомит аудиторию с новой историей охотника за головами Дина Джарина и его маленького напарника, который известен зрителям под прозвищем Малыш Йода. В трейлере можно увидеть сочетание юмора, теплых моментов и динамичных сцен, подчеркивающих уникальный тандем главных героев.

Сюжет и актерский состав

Согласно официальному описанию, действие разворачивается после падения Галактической Империи. Пока остатки имперских сил представляют опасность, Дин Джарин и Грогу получают задание от Новой Республики, которое связано с наследием Восстания. Лента сочетает традиционные для франшизы мотивы преданности и храбрости, но в то же время добавляет больше семейного тепла.

Мандалорец и Грогу. Официальный трейлер

В фильме появятся и новые персонажи. Сигурни Уивер сыграет полковницу Альянса Повстанцев, Джереми Аллен Уайт исполнит роль Ротты Хатта — потомка Джабби Хатта, а Джонни Койн предстанет в образе имперского военачальника. Над картиной работает Джон Фавро в качестве режиссера, а сценарий создан в сотрудничестве с Дэйвом Филони. Авторы обещают более легкую и семейную атмосферу по сравнению с предыдущими эпизодами "Звездных войн".

Дата выхода

"Мандалорец и Грогу" станет первым полнометражным релизом саги со времени выхода "Скайуокера. Восхождение" в 2019 году. Премьера запланирована на 22 мая 2026 года. Кроме этого, Lucasfilm готовит еще один масштабный проект — "Звездные войны: Звездный истребитель" режиссера Шона Леви с Райаном Гослингом и Эми Адамс в главных ролях. Его релиз ожидается 28 мая 2027 года.

